新冠肺炎｜25歲隔離女疑不滿「加監」兩日擅離醫院　警彩虹邨尋人

一名正接受隔離檢疫女子今早(23日)擅自離醫院失蹤，警方其後到東涌及其居住的彩虹邨寓所一帶尋人。據了解， 該名25歲女子本月8日開始於竹篙灣檢疫中心隔離，14天隔離期原於昨日（22日）完結，但因故被要求延長兩日至周四（24日）。至今日凌晨3時許，有人報稱不適，其後被送到北大嶼山醫院，醫生評估後可將她送回竹篙灣，但至早上10時許，院方發現女事主失蹤，翻看閉路電視後，發現她較早前擅自離開醫院，院方報警求助。

彩虹邨金漢樓月中有3中確診個案。（鄧詠中攝）

消息稱，警方接報調查後，懷疑有人不滿「加監」兩日擅離醫院，警員立即在北大嶼山醫院及東涌一帶搜尋女事主，並到其報住的彩虹邨寓所附近了解，但下午仍未有發現。據知，女事主曾接受測試，結果呈陰性，但未知該測試留樣本的日期，她暫時並非確診病人。接受隔離人士需按照衞生署發出的檢疫令隔離，否則一經定罪，可被監禁6個月及罰款25,000元。

這是第二宗隔離病人「偷走」事件，上周五（18日）確診新冠肺炎的63歲男病人李運強逃離伊利沙伯醫院，他逃亡53小時後，至周日晚上被巿民在旺角發現其行蹤舉報，警員到場截獲送回醫院。據知，李拒透露離院3日的行蹤，當局透露，下月中當李完成隔離後，會正式拘捕他，並諮詢律政司意見會否控告。