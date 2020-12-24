新冠肺炎│25歲女隔離期間逃走　今早不適自行往北大嶼山醫院求診

一名於竹篙灣檢疫中心接受隔離的25歲女子，昨早不適被送往北大嶼山醫院求診，期間擅自離開醫院失蹤，院方報警求助。警方稱，今日（24日）早上約九9時接獲北大嶼醫院職員報案，指在醫院內發現女事主。人員接報到場，事主被送往瑪嘉烈醫院治理。相關案件已交由相關部門跟進。醫管局表示，女事主今早自行前往北大嶼醫院求診，當時報稱不適，目前已安排她進行病毒測試，正等待結果。

今早報稱不適 再進行病毒測試待結果

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日在記者會表示，該名女子今早報稱不適，自行返回醫院，她被送往瑪嘉烈醫院隔離病房，現已安排她進行病毒測試，正等待結果。劉家獻稱，現時尚未清楚她擅離期間的行蹤，院方會配合警方調查，他呼籲市民若有檢疫及隔離令一定要合作，不能自行離開。劉家獻批評相關做法是不負責任行為，增加傳播病毒風險，已提醒醫院要注意有隔離檢疫令病人，並會增加保安人手及加強巡邏。

疑不滿「加監」擅離醫院

女事主與家人均屬密切接觸者，早前被安排往檢疫中心隔離，原定前日完成隔離，惟因有家人在檢疫中心期間確診，所以被延長隔離兩天，至今日才可完成隔離。消息稱，警方昨日接報調查後，懷疑有人不滿「疫監」增加兩日擅離醫院，警員立即在北大嶼山醫院及東涌一帶搜尋女事主，並到其報住的彩虹邨寓所附近了解，惟當時未有發現，至今早獲職員通知在醫院發現女事主。