救鴿耐力賽｜政府禁散養家禽　獸醫或拒絕治療　義工救鴿有風險

聖誕節（25日）一隻約7個月大的寵物白鴿「春春」，由主人帶往孟公窩路交託友人暫養時，白鴿籠突然「甩底」，春春墮地後，懷疑受驚飛上10米高樹椏上被困。消防及愛協先後出動三次協助拯救無果。至今午（26日）樹藝師到場協助捉鴿，仍未能捉回春春，至於牠已飛走近20小時。 原鴿生態及社區政策研究小組主席Kelly指，白鴿屬於外來物種，市民不可飼養，大部份獸醫亦拒絕為病鴿治療，義工救鴿亦有犯法風險，呼籲政府正視野鴿數量控制的問題。

香港原鴿生態及社區政策研究小組主席Kelly表示，白鴿屬於外來物種，並非本土野生雀鳥，過往因食用、放和平鴿，以及賽鴿等原因被引進香港，即使1997年香港回歸當日亦有放和平鴿的儀式，不少白鴿在香港生長。

政府自80年代陸續禁養鴿

政府由1980年代起，已開始修訂《廢物處置條例》禁止在市區飼養禽畜及賽鴿，惟當時對飼養不多於20隻活家禽作出豁免。直到1997年，香港爆發禽流感，其後政府進一步限制市民飼養禽畜，並於2006年取消該項豁免，自此飼養人必須獲得漁護署發出特別牌照，否則散養任何活家禽如雞、鴨、鵝、鴿和鵪鶉 ，均屬違法，違者可被罰款最高50,000元和監禁6個月。

昨午（25日）開始，春春疑被困樹椏上，今日（26日）凌晨仍在待救。（劉定安攝）

Kelly續指，野外白鴿的數量增長速度快，與人類的衝突日益增加，現時已經去到臨界點。由於缺乏足夠天然食物（不包括麵包和廚餘）和乾淨食水，白鴿的衛生情況欠佳，以致時有病鴿在街頭，另外，由於鴿被歸類為家禽，所以市面上的獸醫亦不可為鴿治療。

義工救病鴿有犯法風險

關注白鴿的義工唯有將病鴿傷鴿帶回家治理，而且要承受觸犯法例的風險。Kelly認為，要解決這些矛盾，政府必須正視野鴿數量控制的問題，才能從源頭著手，令人鴿雙贏。Kelly認為，今次事件中的女事主在白鴒有飛行及覓食能力後，也可考慮將其放生。

漁護署2016至2018年接收及人道處理的家禽（包括野鴿）數字。

七成家禽遭人道毀滅

翻查資料，漁護署於2009年收集的雀鳥屍體中發現一宗野鴿感染禽流感的個案。而漁護署基於公眾衞生理由及禽流感風險，所有被檢獲的受傷家禽均會考慮被人道處理。根據漁護署2016至2018年接收及人道處理的家禽（包括野鴿）數目顯示，漁護署所接得的家禽，包括野鴿，約七成最後需人道毀滅處理，署方補充部份家禽於接收時已重傷自然死亡。