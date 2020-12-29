主教山蓄水池｜3年前當水缸　古物保育專員認溝通失誤：唔好意思

估計有逾百年歷史的深水埗主教山蓄水池曝光，保育問題引起關注，不少市民慕名登山視察，當局昨（29日）進行圍封。今日文物保育專員與水務署人員到場視察，文物保育專員表示2017年水務署咨詢古蹟辦時，該水務設施被理解為一個「水缸」，按古物諮詢委員會指引評為不作評級的構建物，但它不是一個普通水缸，他承認事件因溝通上敏感度不足及掛萬漏一造成，稱「我喺度講聲唔好意思」，古蹟辦將就它進行深入研究及評估。被問及當時呈區議會的照片太黑，他稱蓄水池於70年代中止運作，地下黑暗不應有人進入，並再次承認溝通失誤。

下午3時45分，民協深水埗區議員何啟明向文物保育專員及水務署工程師遞交請願信。 （鄧詠中攝）

2017年評為不作評級的構建物 當局檢討須提高敏感度

文物保育專員蔣志豪下午見記者表示，得悉公眾及傳媒關注事件，「大家可以放心」，並稱水務署已暫停食水缸減壓缸地盤重整工程，古蹟辦已展開詳細研究及評估。他稱就是次工程水務署在2017年曾咨詢古蹟辦，基於當刻的資料及溝通，該水務設施當時被理解為一個水缸，古物咨詢委員會在當年3月評為不作評級的構建物，所以判斷為毋須跟進，但現時發現它不是普通水缸，而是特殊而有建築特色，已就事件已作出檢討，並會提醒各部門當涉及大工程及歷史建築物，特別是可能涉及文物保育及戰前建築物，需要咨詢古蹟辦，亦提醒古蹟辦人員在處理這類咨詢要提高敏感度。

古蹟辦將進行深入研究 冀幾個月後交報告作評級

蔣志豪說，就深水埗食水缸減壓缸一事，古蹟辦將進行深入研究，歷學家、人類學家、考古學家及建築師，就減壓缸各資料進行最客觀及最公正評定，並會按照一般做法邀請歷史建築委員會考慮是否需要為減壓缸進行評級，希望幾個月後有結果，並交予古物咨詢委員會考慮，該會主席允報告準備後，會加快工作、配合處理。

溝通上敏感度不足及掛萬漏一 蔣志豪：我喺度講聲唔好意思

蔣志豪又說，古蹟辦及水務署就地下配水庫正合作進行一個系統性的普查，根據現時手上資料，有最少四個地下配水庫是戰前建築物，有不同的特色，古蹟辦將聯同水務署研究這些配水庫的歷史價值。對今次溝通上的敏感度不足及掛萬漏一的情況造成事件，「我喺度講聲唔好意思」。他提醒，減壓缸的範圍有一定危險，請公眾不要嘗試進入，感謝公眾與傳媒對文物保育的關注及支持。

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3年前呈區議員照片太黑難判斷 地下黑暗不應有人進入

蔣志豪表示，水務署工程剛開始，大家已留意到地下構建物，水務署即時暫停工程，古蹟辦已開始評核工作。被問到3年前呈深水埗區議會文件無提及蓄水池或是歷史古蹟，蔣志豪回覆時再次承認，因當時溝通上的敏感度不足，已提醒各部門關注。被問及區議員指水務署曾呈交照片，但照片太黑，難以理解建築可能是遺蹟，蔣志豪指，地下水缸在70年代中止運作，地下黑暗不應有人進入，希望大家理解其限制，古蹟辦被咨詢時，因為溝通上的失誤及敏感度不足造成問題。他進一步解釋，古咨會的指引中，水缸是屬不作評級的構建物，不同部門對用字不一致，當理解為「水缸」，應用了當時的指引就作出判定。他稱評定是否需要視察，要按實際情況而定。他指，由於水務工程已暫停，毋須將蓄水池例作暫定古蹟。

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羅馬式建築「深水埗主教山蓄水池」曝光：