柳俊江涉危駕｜車Cam曝光　柳俊江私家車疑衝燈　交界與鐵騎相撞

周二晚上柳俊江涉嫌危險駕駛被捕！據網上車Cam影片可見，事發在昨日（29日）晚上7時許，當時電單車沿梳士巴利道西行，駛至梳士巴利道與漆咸道南交界時，電單車於黃色準備燈時已經起步。鐵騎士直駛至交界位置時，交通燈才完全轉成綠燈。當時，柳俊江私家車疑衝燈尾，兩車於交界位置「十字鎅豆腐」相撞。35歲鐵騎士鐵騎受傷倒地，多名途人立即上前查看，柳俊江的私家車相信駛前後停下。鐵騎士清醒送院治理，事後柳俊江涉嫌「危險駕駛」被捕。

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警方表示，據報一輛電單車沿梳士巴利道西行，往天星碼頭方向行駛，當駛至梳士巴利道與漆咸道南交界時，一輛私家車從梳士巴利道18號一停車場駛出漆咸道南，並往油麻地方向行駛，其間，私家車未有依交通燈號指示停車，電單車收掣不及，私家車懷疑撞到電單車。經初步調查，39歲姓柳私家車男司機，涉嫌「危險駕駛」被捕，現已獲准保釋候查，須於2021年1月中旬向警方報到。35歲姓邱電單車男司機受傷，清醒送往伊利沙伯醫院治理。

柳俊江傳婚變 與妻子男友人互毆

今年9月柳俊江因與一名25歲男子涉嫌在公眾地方打架被捕，有指該男子是他太太雷康怡（Florence）的男友人，其間兩人正在觀塘一間茶室用餐，柳衝入發生爭執其後大打出手，事後兩男面部及手部受傷，雙雙被以涉嫌在公眾地方打鬥被捕。柳事後稱出於衝動和誤解，為行為致歉。然而令其婚變一事曝光。此事經扣查後雖已獲准保釋候查，案件交由觀塘警區刑事調查隊第3隊跟進，柳仍須定期向警方報到，不排除稍後會被檢控。

柳俊江最近消瘦不少，被網民稱做「柳爺爺」：