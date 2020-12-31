維港頌西摩疑被鎖露台捱冷風　主人屋內睇電視　愛協︰相對耐寒

冷鋒殺到今晚氣溫驟降兼且寒風凜凜，市民窩在家中取暖之時，東區豪宅維港頌再有寵物狗被發現被獨留在露臺，寒風中焦慮踱步，片段被發上網，見者心痛。凌晨0時24分，警方接獲報案，指北角維港頌有狗隻被鎖在露台，警方現正在現場了解事件。

香港動物報FB專頁報道 ，目擊者提供晚11:25分所拍攝到的影片，顯示狗狗仍在露台，玻璃關上令他不能入屋，而且狗狗顯得焦慮，不停轉圈。「主人在廳睇電視。狗兒卻在捱寒風！」網民見片疾呼救援：「一定要搵愛護動物協會幫手/或者報警。否則怕佢過唔到今晚」

警方往現場了解事件。(劉定安攝)

凌晨0時24分，警方接獲報案，指看到網上片段，發現在北角維港頌有狗隻被鎖在露台，警方到現場了解事件及搜索片中單位，惟一直未有發現，至凌晨約1時45分收隊離開。

據報涉事單位已不只一次將狗鎖在露台外，亦曾有人拍攝到日間狗狗在露台的情況。目擊者稱晚上8時15分已見狗狗被鎖露台，11時半她再望出去，仍見到狗狗在露台。當時北角氣溫約11度，十分大風。

愛協指西摩相對耐寒

東區區議員鄭達鴻深夜曾聯絡愛護動物協會，但愛協回覆他稱西摩來自極地，相對耐寒，又以沒有準確地址為由稱未能上門查詢。鄭在FB呼籲知情者提供涉事單位具體地址以便跟進。

網民批評愛協：「多毛都唔應該咁做 呀！ 毛孩會驚架」、「幾耐寒都好，無水無糧都唔可以啦⋯⋯」、「愛協點做嘢呀？ 淨係睇條片你sure佢有足夠食水？ 唔係處於不安狀態？」更促寵物主人反省：「其實如果要將生活空間分A B ，不如唔好養啦。」