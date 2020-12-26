日出康城哥基疑遭主人「流放」露台兩個月　寒風中獨自過聖誕

普天同慶的聖誕夜，當大家與親友聚餐，享受着美味的聖誕大餐時，日出康城第5期Malibu中層卻有一隻哥基犬被主人放在露台。主人關上玻璃門，不准牠入屋，可憐的哥基只能獨自在寒風中度過這一年的聖誕節。有市民不值主人所為，遂拍照上載至社交群組「有種可愛叫毛孩關注組」，引起網民關注。有日出康城的居民指，該隻哥基被關在露台已持續兩個月之久，長期在外日灑雨淋。愛協發言人指，今日（26日）會再派員到場檢查狗隻健康及其家居環境。

有熱心市民在平安夜（24日）傍晚時分，上載照片至「有種可愛叫毛孩關注組」，指日出康城第5期Malibu有一隻哥基被關在單位露台，不准入屋。照片顯示露台活動空間有限，僅足夠哥基行走數步及轉身。主人雖放置水兜、糧兜及膠箱在旁，惟露台的玻璃門卻關上，哥基根本無從入屋。

事件隨即引起網民關注，有人指這個情況已持續兩個月，即使下雨天哥基仍無法入屋，而且多次在露台吠。有網民直指，哥基的主人雖擺放水兜、糧兜，但任由哥基在露台日曬雨淋，亦有虐畜之嫌，並批評「養到咁不如畀人哋養啦」、「全日都係出面，日曬雨淋，呢排咁凍都係」。據了解，哥基的主人家疑剛有嬰兒出生，未知擔心是否狗隻影響嬰兒，故將哥基放在露台。

愛協：今再到場檢查狗隻健康、家居環境

愛協表示，24日接獲市民通知，日出康城一住戶露台發現有一狗隻被長期置於室外露台。愛協督察到場後未能聯絡狗主，留下告示後離開。其後收到狗主來電，經督察勸喻後，狗主已立即將狗隻帶回屋內。愛協督察將於今日（26日）再到上址檢查狗隻健康及家居環境。