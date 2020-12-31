維港頌西摩犬露台捱凍　狗主稱犬隻愛露台休息　愛協：做法極不妥

寒風凜凜，將軍澳日出康城有寵物狗被發現被獨留在露台，北角維港頌一隻西摩有同樣遭遇。經過一夜調查及勸喻，西摩終被接回單位內。一直跟進事件的東區區議員鄭達鴻表示，今（31日）下午1時許，警方及愛協督察終能上門接觸狗主，勸喻對方將狗狗接回室內。據他了解，狗主稱有為西摩提供房間，但牠喜好戶外，狗狗不停轉圈並非焦慮，而是表現興奮。 愛協指狗主將狗長時間放在室外露台的做法極不妥當，

維港頌西摩露台捱寒風不停轉圈，據區議員了解，狗主稱愛犬喜好戶外。（網上片段截圖）

凌晨警方接獲報案，指看到網上片段，發現在北角維港頌有狗隻被鎖在露台，但到現場了解事件及搜索片中單位後一直未有發現。經過一夜調查及勸喻，一直跟進事件的東區區議員鄭達鴻表示，今（31日）下午1時許，警方及愛協督察終能上門接觸狗主，勸喻對方將狗狗接回室內。據他了解，狗主稱有為西摩提供房間，但牠喜好戶外，狗狗不停轉圈並非焦慮，而是表現興奮。「再鍾意都至少開返道門，俾佢（西摩）揀入唔入屋。」鄭達鴻相信西摩相對耐寒，但亦應該給予狗狗返回室內或留於室外的選擇。

愛協：做法極不妥當 已告誡狗主

愛協回應指昨晚接獲大量熱心市民報案，指北角維港頌一單位住戶將犬隻長時間放置於室外露台。愛協督察與警方一同到附近查看，並到對面酒店視察，均未有發現該狗隻，數位報案人亦未能提供確實地址，在遍尋不獲後，愛協督察及警方只能離開現場。

狗隻身體情況正常

至今早獲取確實地址，愛協督察聯同警方前往該住戶單位了解情況，督察進行檢查，狗隻身體情況正常，現場環境亦沒有違反法例所規定的飼養動物應有的條件，愛協指雖然狗主將狗長時間放在室外露台的做法極不妥當，奈何法例賦予的權力所限，只能告誡狗主，又指狗主聲稱狗隻喜歡到露台休息，有時候甚至長時間逗留於露台上。愛協告誡狗主如狗隻在露台時，必須要保持露台門開啟，確保狗隻能隨時返回室內，亦必須為狗隻提供清潔食水及動物籠，如狗隻在露台時，必須有家人在旁看管狗隻，晚上睡覺時亦必須將狗隻放回室內。

愛協指留意到近日於社交媒體有不少市民上載影片顯示有寵物主人將寵物放於室外露台，呼籲寵物主人切勿將寵物長期置於室外，尤其在天氣寒冷、炎熱或天氣惡劣的情況下，寵物主人應在任何時間均確保寵物安全及得到妥善照顧。雖然有部份品種的寵物有較厚的披毛，喜歡於室外位置休憩，但主人必須密切觀察寵物情況以確保其安全，亦須將門打開，讓寵物能隨時返回室內，並為寵物提供足夠食水及能阻擋風雨的設備，及確保窗台及露台設有堅固圍欄以免寵物誤墮，寵物主人亦必須為體弱及較年長的寵物加倍注意保暖。