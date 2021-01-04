車cam直擊｜上水撞飛單車漢　Benz女司機不顧而去：關我咩事呀

上水中心新運路花園對開「T」字路口，昨（3日）晚發生2個月來第2宗單車捱撞的交通意外，所幸受傷的單車漢清醒送院；而現場消息則指，涉事64歲私家車女司機聲稱便急如廁，一度離開後，才折返現場。 惟意外一刻的車cam片段，昨晚在網上瘋傳，除捕捉到單車漢被涉事平治「撞到飛起」的驚險一刻外，更揭露涉事女司機沒有停車，直路駛走，幸1名鐵騎士尾隨追截，瘋狂響號窮追近200米，才將其截停。詎料該女司機盛勢凌人反駁：「關我咩事呀？！佢（單車漢）衝紅燈喎！」惹來追截的鐵騎士及網民一面倒撻伐。

意外發生於昨晚約7時32分，姓黃（34歲）男子，踏單車途經新運路花園對開，新運路與智昌路路口時，被1輛沿新運路駛往上水方向的私家車撞倒，他頭、腳受傷，幸仍清醒，被送往北區醫院治理。現場消息稱，涉事私家車事後離開現場，其後折返，姓楊（64歲）女司機聲稱，便急如廁才離開現場，警方正調查事件。

未幾，意外一刻車cam片段在網上瘋傳，可見單車漢捱撞一刻，整個人凌空飛起，垂直360度旋轉再墮地，倒地不起。相信是片主的鐵騎士，目睹車禍一刻，當場「嘩」一聲大叫。惟意外後，涉事私家車雖一度減慢，卻未有停低，繼續直路駛離現場，鐵騎士見狀立即尾隨追截，並一度追貼該私家車，向女司機稱：「仲走？泊埋去啦！」詎料她卻加速駛走，鐵騎士隨即瘋狂響號，窮追不捨。

途至距離案發現場近200米外，港鐵上水站對開時，鐵騎士終成功將該車截獲，並炮轟終於肯停車的女司機：「妳撞到人呀！」豈料對方振振有詞反駁：「關我咩事呀？！佢（單車漢）衝紅燈喎！」鐵騎士忍不住「爆粗」大罵：「妳撞到人呀！佢（單車漢）衝紅燈你都要停低㗎！」片段雖未有拍到2人，但清晰錄低2人對話。事後亦有人拍照存證，可見該車為1輛平治私家車。

相關片段在網上瘋傳後，引發網民一面倒撻伐，「關佢咩事都講得出喎！」、「基本知識都冇！永久釘牌啦！」、「衝紅燈係一回事，你撞人又係另一回事！個腦坐住咗？」、「自己撞到人，竟然可以唔關自己事」、「就算點都好撞到人唔應該走 ！」、「嘩，唔理咩原因撞到人都要停啦，聽到句關我咩事呀，真係個心寒一寒……」同時網民大讚鐵騎士見義勇為，「26（電單車）做得非常好，本人向佢致上崇高敬意。」、「見義勇為撥亂反正真英雄也」、「好彩有個見義勇為嘅26（電單車）司機！」