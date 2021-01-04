上水新運路花園「T」字路口　5年最少4宗涉單車意外　一人喪命

上水新運路花園對開「T」字路口發生涉及單車交通意外，昨（3日）晚一名34歲姓黃男子踏單車途經新運路與智昌路交界，被一輛沿新運路向上水方向行駛私家車撞倒，清醒送院。現場消息稱，肇事64歲私家車女司機，一度離開後才折返現場。 翻查資料，上址由2015年至今，共發生最少4宗同類交通意外，其中一人更不幸遭巴士撞斃。

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撞飛單車漢 Benz女司機：關我咩事呀

昨（3日）晚事發時車cam片段網上瘋傳，可見單車漢被撞至飛起，垂直360度旋轉再墮地不起。更揭露女司機沒有停車，幸一名鐵騎士尾隨，窮追近200米將其截停。詎料該女司機反駁：「關我咩事呀？！佢（單車漢）衝紅燈喎！」

單車婦捱的士撞 頭破血流昏迷送院

去年11月7日清晨近6時，上址又發生另一宗涉及單車意外。一名46歲姓張婦人踏單車，途經新運路與智昌路交界時，遭一輛沿新運路北行的士撞倒，張婦被拋飛上車頭，頭撼的士擋風玻璃、飛彈數米墮地，當場頭部重創，不省人事。涉案的士則擋風玻璃爆裂，事後被拖走調查。

客貨車高速猛撞 青年飛彈逾10米

2015年11月24日清晨近7時，一名青年踏單車沿智昌路南行，途至新運路「T」字路口時，被一輛途經客貨車高速猛撞。踏單車青年被撞至飛彈逾10米外，頭部重創倒卧行人輔助線，昏迷送院。

被巴士撞飛25米 搬運工命喪輪下

2015年9月10日零時6分，一輛巴士沿新運路開往新豐路方向，在智昌路附近撞倒踏單車外出會友、任職搬運工的男子。單車被捲入巴士車底拖行，該男子則被撞飛25米，重傷倒地昏迷，送往北區醫院治理，延至零時34分不治。

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