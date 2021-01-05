Bitcoin劫案│業界稱面交巨款兩大原因　連登TG可找買賣家但風險大

柴灣一名男子昨（4日）相約南亞買家交收比特幣（Bitcoin），不虞有詐被劫300萬港元及2部手提電話。據了解36歲事主全職炒Bitcoin長達7年，有業內人士拆解香港交易Bitcoin情況，指見面交易大額比特幣是常見情況，既能隱藏身份避開銀行對大額款項的監管，亦更能確保交易實時完成，但坦言「選擇同無名氏買賣，就要承受交易風險。」 他指出Bitcoin一旦過戶就無法收回，同時難以獲悉對方身份，除劫案外更常有投資者陷入「三角騙案」，建議市民勿因小失大，用正當交易所進行買賣。

柴灣一名男子昨（4日）相約南亞買家交收比特幣（Bitcoin），不虞有詐被劫300萬港元及2部手提電話。據了解36歲事主全職炒比特幣長達7年，有業內人士拆解香港交易Bitcoin情況，指見面交易大額比特幣是常見情況，既能隱藏身份避開銀行對大額款項的監管，亦更能確保交易實時完成。（郭倩雯攝）

比特幣（Bitcoin）為其中一種虛擬貨幣，去年12月首次突破20,000美元後升勢持續，本周日（3日）更突破34,000美元關口創新高。柴灣一名男投資者乘着升勢，在網上尋找買家放售比特幣，周日套現100萬港元後，翌日作更大額交易時，買家露出劫匪真面目。

據了解，本周日傍晚，36歲姓李事主成功與兩名南亞買家交易值100萬港元的Bitcoin，之後再次交收，周一下午1時許再經微信WeChat相約該兩名南亞裔買家進行交易。

虛擬貨幣買賣平台MyEthShop聯合創辦人孫偉康表示，面對面交易Bitcoin並非罕見，特別常見於大額交易，「連登、telegram都可以搵到買賣家，P to P（點對點）交收可以避免走數，唔想俾人知身份嘅投資者約出嚟交收，可能比交易所平少少，但風險係要同不知名人士交易。」他指出銀行對於大額交易較為審慎，面對面現金交收可避銀行審查，尤其比特幣一旦過戶就無法收回，同時難以獲悉對方身份，除劫案外更常有投資者陷入「三角騙案」。

他指不時在telegram群組見到有投資者陷入「三角騙案」，即騙徒以相宜價錢拉攏買賣雙方，卻提供自己戶口予買家過數，而非賣家戶口。賣家過賬虛擬貨幣予買家後，卻收不到錢。他強調「最大問題唔係買賣Bitcoin，而係選擇同無名氏買賣，就要承受交易風險。」建議市民勿因小失大，用正當交易所進行買賣。

比特幣（Bitcoin）價值不足一年內暴升逾5倍。

業內人士：多人選擇面交巨款 惟風險大

以他成立的虛擬貨幣交易平台為例，每日入錢上限為港幣20,000元，避免巨額交易，「聽過太多騙案，（每日）兩萬蚊相信已經好足夠一般投資者，正路一萬幾千投資，（訂下入錢限額作為）保護網，保護公司同埋客戶。」正規交易所會要求投資者提供身份證等資料開戶，除交易所外香港亦有Bitcoin ATM機，以現金買賣Bitcoin，但手續費高達10至15%，而且需要逐張現金入數。

豐盛金融資產管理董事黃國英亦表示，視Bitcoin作為保值用途多於交易媒介，網上交易平台買賣方便，「可能要兜口兜面，一手交錢一手交貨。」

事發於周一（4日）下午5時許買家在北角一間酒店接載事主上車後，事主過賬15枚比特幣，賣得300萬港元現金。正當事主數錢之際，突然有另一輛私家車沿大潭道趨近，跳下4名大漢，開門奪去李的現金及兩部手提電話。車上2名買家，立即將李踢落車。兩輛私家車隨即絕塵而去。事主晚上8時報案，警方正調查事件，初步列作「行劫」跟進，涉案6名在逃人士，均為南亞裔男子。