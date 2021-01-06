國安法｜53泛民被捕　區議員直播拘捕　警：攬炒香港十步曲計劃

「35+民主派初選」發起人香港大學法律學院前副教授戴耀廷及多位參選人，今(6日）早上約6時遭警方國安處上門拘捕，據悉被捕人士疑因參與民主派初選，涉嫌干犯《國安法》的「顛覆國家政權罪」。截至中午，共有53人被捕。 元朗區議員伍健偉在FB專頁直播被捕情況，有在場探員指出，初選活動行為在於達成戴耀廷在《蘋果日報》及各大媒體上提倡的的「攬炒香港十步曲計劃」，志在嚴重干擾阻撓破壞香港特別行政區政權機關依法履行職能。

前立法會議員涂謹申、尹兆堅、林卓廷等人今早被警方國安處上門拘捕。(林卓廷FB影片截圖)

民主黨於Facebook專頁表示，前立法會議員涂謹申、尹兆堅、林卓廷、胡志偉、鄺俊宇、黃碧雲及趙家賢，被警方國安處上門拘捕，指去年「35+民主派初選」涉嫌顛覆國家政權罪。新民主同盟范國威亦同被捕，他於FB表示：「我正俾警方上門拘捕，罪名係參加初選。」

元朗區議員伍健偉在FB專頁直播被警方拘捕時的情況，新界北總區重案組的便衣探員表示伍健偉涉嫌違反「顛覆國家政權罪」，於2020年期間參與及實施一個名為「35+公民投票」的初選活動，選出35名或以上初選勝利者進入立法會議會，目的在否決任何政府財政預算案或議案，從而逼使行政長官辭職。此行為在於達成戴耀廷在《蘋果日報》及各大媒體上提倡的「攬炒香港十步曲計劃」，志在嚴重干擾阻撓破壞香港特別行政區政權機關依法履行職能。

灣仔區議會主席楊雪盈於FB直播，片段顯示於今早約9時許，多名警員手持拘捕令上門，指出準備拘捕楊，罪名為涉嫌違反國安法「顛覆國家政權罪」，警員其後入屋表示要進行搜屋，及要求在場人士停止錄影，否則「有權拉佢阻差」。

黃之鋒被指違反國安法 警員到住所搜查

另外，黃之鋒FB編輯指，警方以涉嫌違反《國安法》為由，到黃之鋒住所搜查個多小時。但黃之鋒正在石壁監獄服刑，或有可能在獄中被警方調查，其律師團隊目前正在跟進情況。

醫管局員工陣線於FB帖文指：「警方國安處今早以國安法拘捕最少50人，多名民主派人士被捕，其中包括本會主席余慧明。」據知，余慧明今早約6時被香港警察上門拘捕，暫時已知與35+初選有關，嫌顛覆國家違反國安法被拘捕。警方手持搜查令，將余慧明及其家人電腦沒收。

目前被捕人士包括：

+ 5 + 5 + 5

立法會前議員梁國雄、朱凱廸、胡志偉、鄺俊宇、黃碧雲、楊岳橋、譚文豪、陳志全、區諾軒、尹兆堅及郭家麒，區議員梁晃維、袁嘉蔚、岑敖暉、王百羽、張可森、譚凱邦、李予信、鄭達鴻、徐子見、施德來、劉偉聰、何啟明、鍾錦麟、李嘉達、楊雪盈、岑子杰及伍健偉，香港大學法律學院前副教授戴耀廷、前學民思潮發言人黃子悅、印裔社工安德里 Jeffrey Andrews、北區連線成員呂智恆、醫管局員工陣線主席余慧明、前樹仁大學學生會會長劉澤鋒、半島連線召集人馮達浚、護士劉凱文、民間集會團隊發言人劉頴匡、阿布泰國生活百貨創辦人林景楠及前《立場新聞》記者何桂藍等人，被指參加去年「35+民主派初選」，涉嫌違反國安法的「顛覆國家政權罪」。

被捕人Facebook交代被捕詳情：