港區國安法｜逾50泛民人士被捕　鍾劍華批政府一網打盡冀威嚇市民

民主派於去年7月一連兩日舉行35+立法會選舉初選，全港共有61萬人投票。據悉今（6日）早有約52名民主派人士被警方上門拘捕，指他們涉嫌違反港區國安法。香港民意研究所副行政總裁鍾劍華在商台節目表示，已接到警方來電，稱希望他協助調查。他認為初選本質只是民主派別的政治協商及操作，批評政府「任何抵觸政權利益都一網打盡，希望達到威嚇效果」。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華。（資料圖片／黃寶瑩攝）

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華稱，有警員今早到民意研究所行政總裁鍾庭耀住所搜查，而他於今早約8時亦接到警方來電，稱曾到其舊居但找不到他，希望邀請他協助調查，強調非要拘捕他。鍾劍華表示，香港民意研究所在初選的角色只是提供服務，「就算係建制都會做」，指出政府「任何抵觸政權利益都一網打盡，希望達到威嚇效果」。

部份參與初選人士曾表明，若民主派得到35+議席，會利用所有方法否決政府議案以達到訴求。鍾劍華說，記得民主黨和公民黨都無簽署有關聲明，此亦非初選目標，只是部份人的政治綱領，他認為初選本質只是民主派別的政治協商及操作。

他形容民意研究所為初選「全民落水」，10多名全職員工均有參與，加上義工及票站有數百人，他將視乎今日情況再決定是否諮詢律師意見。