君頤峰母女墮斃︱商界女強人羅力力　抱5個月大女兒墮樓亡

今日（6日）下午4時許，一名女子在何文田豪宅君頤峰抱着一名嬰兒從高處墮下，雙雙身亡。據了解，墮樓女子當時全身赤裸，同告身亡的是女事主的5個月大女兒。翻查資料顯示，女死者為擁有美國籍的34歲、成都房地產公司金林置業董事長羅琳的獨女羅力力。據悉，警方初步調查後，不排除女事主患有產後抑鬱。

羅力力去年11月上載與幼女的合照。（羅力力Instagram圖片）

羅力力去年懷孕時面露笑容。（羅力力Instagram圖片）

與初生女兒同住複式單位 疑患有產後抑鬱

據悉，女死者墮樓單位屬複式單位，羅力力洋名Lili，是成都房地產公司金林置業董事長羅琳的獨女，她是知名創業家，於2013年在南韓獨資創立科技孵化中心Tribeluga。警方在現場找不到遺書，初步調查後不排除女事主患有產後抑鬱，但真正死因有待進一步調查。

羅力力在商界頗具名氣，常被邀請出席不同活動。她的社交網頁內有不少與名人的合照，包括前美國國務卿希拉里、英國歌手Rita Ora及前行政長官梁振英等。她曾在社交網站上載一張手抱嬰兒的照片，並寫上「Single Moms，let’s unite」，形容自己是單親母親，另一則在11月上載的帖文則寫上為BB慶祝百日誕，即目前該名BB約半歲大。

羅力力數年前接受傳媒訪問時曾表示自己在成都出世，4歲搬到香港生活，14歲到美國比華利山升學，近年方重返亞洲工作。她在訪問中以「創二代」來形容自己，表示早於13歲已立志投身商界，又指努力工作是因為希望以行動證明給別人看，自己不只是太子女。羅力力曾表示，其母是一名白手興家的商人，業務遍布中國，父親則六代均是中醫世家，但由於父母早年離異，故從小跟母親生活，連姓氏亦跟母姓。



羅力力前年在香港曾兩度惹上官非，2019年8月，她涉向友人潑火鍋滾湯及擲玻璃杯，原被控一項傷人罪，其後改控一項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害罪和一項企圖導致他人身體受嚴重傷害罪。同月她亦涉騙走一名男子300多萬元，被控一項以欺騙手段取得財產罪，其後獲撤控。