君頤峰母女墮斃︱孕婦易產後抑鬱 專家指連續兩周情緒低落要留意

今日（6日）下午4時許，一名女子在何文田豪宅君頤峰抱着一名嬰兒從高處墮斃。據了解，墮樓女子為商界女強人34歲羅力力，同告身亡的是其5個月大女兒，她曾於社交平台透露自己是單親媽媽。據悉，警方初步調查後，不排除女事主患有產後抑鬱。 註冊臨床心理學家表示，孕婦產後荷爾蒙迅速變化，連續兩周出現情緒低落、疲累等徵狀或出現產後抑鬱，加上疫情期間不能陪產、缺少伴侶或家人倍伴，社會支持不足，或增患產後抑鬱風險。

女死者為擁有美國籍的34歲、成都房地產公司金林置業董事長羅琳的獨女羅力力。（羅力力insatgram）

註冊臨床心理學家鄒凱詩表示，婦女懷孕期間雌激素激增，產後下降，荷爾蒙迅速轉變造成情緒變化，新手媽媽連續兩周以上出現情緒低落、食慾不振、失眠、疲累、內疚、感覺自己是負累等徵狀，可能患上產後抑鬱。

疫情期間增加患產後抑鬱風險

此外，鄒凱詩說，疫情期間不能陪產，孕婦獨自面對陣痛等過程，缺少社會支持（social support），加上擔心BB受感染，減少外出或他人探訪，與人接觸更少，加上無伴侶分擔及家人陪伴，感到孤獨，或增加患產後抑鬱可能性。鄒凱詩估計，孕婦或因產後抑鬱，感到「留喺世界上好灰，自己阻住地球轉」，或不忍心獨留子女，抱子女輕生。

鄒凱詩指，現時本港醫院及母嬰健康院會，在孕婦生產後及帶BB打針時，着她們填寫產後抑鬱量表，以盡快發現個案作治療。她提醒，家人宜多關顧孕婦，好讓她們可以放心地接受關懷，減低產後抑鬱的風險。

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東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

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