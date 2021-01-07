君頤峰母女墮斃︱重案組接手調查　案件改列兇殺及墮樓

昨日（6日）下午，何文田發生一宗母抱女嬰墮樓慘劇，母女兩人墮地身亡。兩名女死者分別34歲及5個月大，為母女關係，案件交由油尖警區重案組，改列作「兇殺」及「有人從高處墮下」案跟進調查。

警方表示，正調查昨日（1月6日）在油麻地發生的一宗「謀殺」及「有人從高處墮下」案，案中一名34歲內地女子及其5個月大女兒死亡。警方昨日下午4時50分接獲保安報案，指發現兩人倒臥衛理道18號平台，懷疑兩人從高處墮下。人員接報到場，該名女子及女嬰現場被證實死亡。人員經初步調查後，相信兩人在上址一單位墮下。警員於現場沒有檢獲遺書。警方稍後將安排為死者進行驗屍，以確定其死因。油尖警區重案組正調查案件。

據了解，女死者為擁有美國籍的34歲女子羅力力，為商界女強人，亦是成都房地產公司金林置業董事長羅琳的獨女。據悉女事主被發現墮樓時全身赤裸。消息稱，不排除有人患有產後抑鬱。

女死者手抱女兒的近照。

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