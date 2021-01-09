寒冷天氣｜大帽山處冰點以下　石縫現冰柱　市民冒寒登頂打卡

受強烈冬季季候風影響，本港天氣持續嚴寒。周六（9日）清晨，寒冷天氣警告、霜凍警告及紅色火災危險警告同時生效，今日溫度雖較昨日稍高，惟今早約7時，天文台仍錄得8度低溫、大帽山則一度跌至零下1.3度。清晨時分，大帽山石縫間出現少許冰柱。其間不少市民上山打卡，他們穿上禦寒衣物包括厚衣、手套及冷帽，於寒冷天氣下迎接日出。

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昨晨（8日）天文台總部僅得7.7度，為入冬以來最低紀錄；大帽山更一度跌至零下2.5度，且幾乎全日均處於「冰點」（攝氏0度）以下，草葉輕微結霜及結冰。臨近周末，昨晚山上更湧現等看霜景的人潮。

至今日凌晨時份，大帽山氣溫徘徊在0度上下。凌晨3時許，曾一度跌至零下1.3度，但未有打破昨晨零下2.5度的紀錄。天文台則已於昨午4時半發出霜凍警告，提醒市民今早在高地或新界北部可能出現地面霜；而大帽山的最低草溫，在昨晚7時43分一度跌至零下1.5度，今早維持在0度附近。

深夜帽山開始出現人潮 望一睹結霜美景

昨日深夜，大帽山開始出現人潮，停車位爆滿，不少市民登山留守，冀於今早一睹結霜美景。《香港01》記者今早登山視察，現場十分大風及較為乾燥，並未見到結霜或結冰情況出現；但有等通宵的市民則表示，凌晨曾短暫出現十分輕微的結霜情況。

大帽山氣溫徘徊在0度上下。（張家豪攝）