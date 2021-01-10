天氣持續寒冷　12人體溫過低送急症室　至少6長者離世

寒冷天氣警告仍然生效，天文台今（10日）最低氣溫為攝氏10度，繼昨日有14名病人因體溫過低而被送往急症室，醫管局表示，今日截至下午5時，公立醫院於過去24小時內接獲7男5女病人因體溫過低被送到急症室接受治療。警方由今日凌晨起，亦接獲多宗長者不適的報案，至少6名長者暈倒後不治。

凌晨零時許，筲箕灣耀興道一間老人院，一名96歲婆婆昏迷不醒，職員報警求助，惟她送院後證實不治，婆婆本身有患病紀錄。10多分鐘後，於鰂魚涌英皇道1048號益發大廈對開，一名老翁在街頭暈倒，惜送院後終告不治。至下午1時許，將軍澳善明邨善智樓一單位內，一名姓鄭92歲老翁陷昏迷，送院後不治，他有身體病紀錄。

而下午3時亦有兩宗長者猝逝事件，沙田銀城街2號一間老人院，一名93歲婆婆不適送院，惜返魂乏術；以及秀茂坪邨秀逸樓一單位，有保安員行經單位時，發現大門未有關門，一名姓吳88歲老翁倒臥地下，全無反應，惟鐵閘上鎖，無法施援，最終消防到場破門，惟老翁被證實當場死亡。

直至晚上8時許，柴灣興華邨樂興樓一單位，75歲有患病紀錄的老翁暈倒，由救護車送院後證實不治。

寒冷天氣易引發心臟病

香港心臟專科學院院長陳藝賢醫生表示，寒冷天氣下溫度轉變，會增加事主引發心臟病的機會。陳醫生指長者或病患者有不同原因引致猝死，包括腦部中風、腦出血或心臟血管阻塞等問題，例如有動脈被血塊阻塞，從而有機會引致突然死亡。

天文台預測本港未來兩三日天氣持續寒冷。市民應注意保暖，多穿禦寒衣物，並應保持室內空氣流通。市民亦應避免長時間置身在寒風中，特別身在高地，以免著涼而影響健康。天文台亦提醒市民，如認識獨居的長者或慢性病患者，請間中致電或探訪他們，看看是否需要提供幫助。