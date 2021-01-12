寒冷天氣警告持續生效　6天逾9,000宗長者撳平安鐘　480人送院

過去數天本港天氣持續寒冷，連日來警方接獲多個有人暈倒報案，至今日（12日）寒冷天氣警告仍生效，天文台錄得最低氣溫8.6度。長者安居協會指「一線通平安鐘」過去6天接獲逾9,000宗求助，至今午4時，累計480人送院，主要因跌倒及氣促所致。

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長者安居協會表示，上周四（7日）至昨日，使用「一線通平安鐘」服務共9,259人次，送院人數共400人，主要原因分別為暈眩、心不適、跌倒、氣促及身體痛症。而今日截至下午4時，則有80人需要送院，主要原因為氣促及跌倒。

早於上周六（9日）寒冷天氣警告生效下，當時早上警方接獲多個有人暈倒的報案。而上周六早上7時至9時短短兩小時內，有2男3女於單位內暈倒，過半數為長者，救護員其後證實五人當場死亡。天文台展望明日天晴乾燥，明早天氣寒冷。隨後兩三日氣溫回升，但下週初再度轉冷，下周一最低氣溫10度。

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衞生防護中心：留意長者和長期病患者

今日（12日）衞生署衞生防護中心表示，由於天氣寒冷，市民特別是長者和長期病患者應採取適當措施，保障健康。發言人提醒市民，寒冷天氣容易引起或加劇疾病，長者、心臟或呼吸系統疾病患者和其他長期病患者應特別小心。

衞生防護中心發言人解釋，由於長者皮下脂肪較少，體溫調節機能減退，在寒冷天氣下，身體可能未能對氣溫下降作出適當反應。部份長者可能因為行動不便以致身體產生及保存熱能的能力減低。慢性疾病如高血壓、糖尿病或內分泌失調等，除令長者體弱外，亦令他們的新陳代謝率減慢，因而減低製造熱能。