寒冷天氣警告生效　2小時內5男女寓所內暈倒不治

寒冷天氣警告生效下，今日（9日）早上警方接獲多個有人暈倒的報案，當中早上7時至9時短短兩小時內，有2男3女於單位內暈倒，過半數為長者，救護員其後證實五人當場死亡。衞生防護中心提醒市民，寒冷天氣容易引起或加劇疾病，長者、心臟或呼吸系統疾病患者和其他長期病患者應特別小心。 香港心臟專科學院院長陳藝賢醫生表示，寒冷天氣下溫度轉變，會增加事主引發心臟病的機會。陳醫生指長者或病患者有不同原因引致猝死，包括腦部中風、腦出血或心臟血管阻塞等問題，例如有動脈被血塊阻塞，從而有機會引致突然死亡；天文台指預測今日天氣寒冷及非常乾燥，呼籲市民留意獨居長者及慢性病患者。

2小時內2男3女於寓所內暈倒 當場不治

今日（９日）早上７時，警方接獲報案指，黃埔花園必嘉街120號翠楊苑一個單位內，一名80歲老翁於單位內暈倒，老翁在床上奄奄一息，救援人員到場證實他不治。另外今早8時2分，警方接獲報案人指，其80歲母親於黃大仙東頭(二)邨安東樓的單位內暈倒，救援人員到場證實她當場死亡。

至早上9時8分，警方接獲報案指，一名54歲的女子於其柴灣邨灣映樓單位內暈倒，救援人員到場證實她當場死亡，據了解女事主有患病紀錄。至3分鐘後警方接報，大窩口石圍角邨石桃樓一個單位內，有住戶向警方報案指，一名老翁沒有呼吸脈搏，救護員到場證實男事主死亡。至早上9時22分，警方又接報西灣河興東邨興祖樓，報案人的母親於單位內暈倒，救援人員到場證實她當場不治。

寒冷天氣警告生效 天文台籲留意獨居長者、慢性病患者

今早天文台發出紅色火災危險警告、寒冷天氣警告。至早上10時45分，天文台指冬季季候風正為廣東帶來寒冷及非常乾燥的天氣，預測今日天氣寒冷及非常乾燥。部分時間有陽光。吹和緩至清勁偏北風。

天文台指，市民應注意保暖，多穿禦寒衣物，並應保持室內空氣流通。如認識獨居的長者或慢性病患者，請間中致電或探訪，查看他們是否需要提供幫助。另外，市民使用暖爐或暖風機時，請注意消防安全，遠離易燃物件，及避免電力負荷過重，並切勿於室內生火取暖。

衞生防護中心：留意天氣預報 加穿禦寒衣物

衞生防護中心發言人提醒市民，寒冷天氣容易引起或加劇疾病，長者、心臟或呼吸系統疾病患者和其他長期病患者應特別小心。另外，部分長者可能因為行動不便以致身體產生及保存熱能的能力減低。慢性疾病如高血壓、糖尿病或內分泌失調等，除令長者體弱外，亦令他們的新陳代謝率減慢，因而減低製造熱能。

衞生防護中心提醒市民特別是長者和長期病患者，採取預防措施。包括留意天氣預報，因應需要加穿禦寒衣物，包括帽、頸巾、手套及襪等。進食足夠的食物，攝取充足的熱量； 經常做適量運動，以增加血液循環及產生熱能；逗留在溫暖的環境內，避免長時間暴露於戶外；使用保暖電器時要注意安全，室內亦應保持空氣流通。最後如感到不適，應盡早求醫。

1月8日：大帽山一度低至零下2.5度，部份地方出現輕微結霜