寒冷天氣警告生效　上水及坪輋農作物結霜　菜農損失慘重

寒冷天氣警告生效下，今早（13日）打鼓嶺低見-0.9度。今日清晨，上水及坪輋區不少農田結霜，更有農作物的葉面披上薄霜，就連水桶表面的水亦已結冰。本地農協會主席黃七娣指，未預料到結霜的情況，坦言大批蔬菜凍死，損失慘重。另一菜農英姐則指，現時沒有其他補救工作，嘆道：「望個太陽快啲出黎！」

（陳蕾蕾攝）

香港本地農協會主席黃七娣（娣姐）指，無預料會出現結霜的情況，並指今朝起身發現農作物結冰，即時看哪些菜可以摘走，但無法預計損失多少，她主要摘走菜心，有部份菜要視乎之後生長期如何，才知道會否壞死，初步相信收入有五成損失。

香港本地農協會主席黃七娣（娣姐）指，無預料會出現結霜的情況。（陳蕾蕾攝）

娣姐續指，部份蔬菜有網遮着才得以保存，惟受限於成本及人手的關係，並非全部都有網保護。她指，以前最多試過落冰雹，但未試過蔬菜結冰，並指上年天氣反覆，夏天又有颱風，加上疫情影響，如食肆限聚，已少了顧客買菜。再者，娣姐本身經營的檸檬園有遊客觀賞團，但因限聚令要停止，損失更加慘重。

英姐指，今早立即打電話通知商戶，指今日未能提供蔬菜。（陳蕾蕾攝）

農夫英姐：呢啲係天災想擋都擋唔到！

英姐指，今日清晨4時許到田地工作時，發現農地多處結冰，「一起身就睇到結曬冰！」她立即打電話通知今日取菜的商戶，並指今日未能提供菜物，「無得擔心，呢啲係天災，想擋都擋唔到！」英姐指，當時亦沒有補救工作可做，「呢啲無得補救架啦，望個太陽快啲出黎！」

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今早打鼓嶺錄得最低氣溫-0.9度

今日（13日）天文台指，寒冷的冬季季候風正影響華南。今早本港市區氣溫曾降至10度左右，而打鼓嶺錄得最低氣溫-0.9度，是該站有記錄以來的最低氣溫。此外，新界部分地區有結霜報告。天台預測本港今日，天晴及非常乾燥，早上寒冷，吹輕微至和緩東北風，展望未來兩三日氣溫回升，惟下週初再度轉冷。

衞生署指，由於天氣寒冷，市民特別是長者和長期病患者，應採取適當措施保障健康。發言人提醒市民，寒冷天氣容易引起或加劇疾病，長者、心臟或呼吸系統疾病患者和其他長期病患者應特別小心。包括留意天氣預報，因應需要加穿禦寒衣物，包括帽、頸巾、手套及襪等，以及逗留在溫暖的環境內，避免長時間暴露於戶外等。