新填地街累計27人確診　唐樓須強制隔離　居民上夜班成漏網之魚

油麻地新填地街近27人確診新冠肺炎，其中11名確診者來自新填地街26號唐樓。前日（12日）政府刊憲住在新填地街20號、22號、24號及26號大廈的人士需強制檢測，其後改成強制隔離，今（14日）凌晨有防疫人員到場，協助約50名居民撤離，現場消息指他們被安排到觀塘帝盛酒店隔離。 至早上9時15分，防疫人員已離開大廈，不過仍有居民未撤離。居民Dhakali表示其妻子仍在寓所等候他，不知道強制隔離一事，並稱凌晨時份沒有防疫人員拍門著妻子離開，僅在大門貼上告示。

住油麻地新填地街24號的Dhakali指，其妻指凌晨時分沒有人拍門通知她離開，只是有人於門上貼上告示，他指大部分的鄰居已經離開。（陳蕾蕾攝）

上午10時許，居住在油麻地新填地街24號的Dhakali打算回家了解情況，他表示早上才下班，不清楚強調隔離一事，其妻子仍在單位內等待他回家。他表示早前強制檢測結果為陰性，因此認為自己不用前往醫院。Dhakali引述妻子表示，凌晨時分沒有防疫人員拍門通知她離開，只是有人於門上貼上告示，據他所知大部分的鄰居已經離開，僅得一名鄰居仍在大廈單位。對於政府撤離措施，他坦言感到擔憂，因為沒有人通知他們離開大廈，而差不多所有住戶幾乎已離開。

其後，新填地街24號另一名男住客自行落樓，他曾致電署方人員了解情況及召救護車，其家人已經離開大廈。之後他登上救護車離開，暫時未知是否有人感染新冠肺炎。

區議員：居民上夜班未及前往隔離

當區區議員何富榮指，今日7時40分接獲民政署通知，油麻地新填地街22至26號的雙數大廈需要強制隔離。他指署方做法遲緩，他稱上周要求上址居民強制檢測，今日凌晨就要求居民撤離。他認為署方應該提早通知居民，讓他們有人心理準備及。

他稱，署方今凌晨拍門通知居民離開，有關做法差及擾民，不少長者及小朋友聽到有人拍門感到害怕。他又指上址住有不少南亞人，不少人都不識中文，令到他們接獲有關消息更為困難，包括不了解強檢細節及事發突然。

他續指，不少人士是從事夜班工作，今早才回家發現需隔離，做法有漏網之魚。目前有接獲求助，包括樓上居民及商戶不知發何事及檢測訊息，他直言署方消息發佈非常差。對於仍有多少人未前往隔離，何指劏房戶流動性高，加上不少人夜班未回家，甚至有人早幾日已經走離開大廈，因此未能估計仍有多料人未離開。