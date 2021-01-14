新冠肺炎｜新填地街20至26號疑強制隔離　警半夜封廈住客登車離開

衞生防護中心於昨日（13日）晚上，更新確診者地址大廈名單。其中油麻地新填地街20至26號雙號門牌，再有住戶「中招」。星期三新增6名患者，累計確診者已達27人。上址於前日（12日）被列為強制檢疫大廈，其中有確診個案的樓層，住戶需要到檢疫中心隔離。 至今日（14日）凌晨，有大批警員將大廈對開的寧波街封閉，拉起封鎖線，身穿防護袍的醫護人員亦在場。現場消息稱，該大廈須立即進行強制隔離，在場人員登樓逐家逐戶拍門，要求住客及在場人士離開，登上政府準備的專車前往隔離。

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今日清晨5時半左右，目測只有數名居民，離開住所登上政府小巴，他們大部份為非華裔人士。至早上7時仍未解封。有在場人員指，暫未得悉總共有幾多人需要隔離。

區議員何富榮：樓梯多雜物及垃圾 批評當局強檢測政策

當區區議員何富榮較早前指出，早前已提醒衛生署，相關的門牌號碼共用同一出入口，「雖然有兩條樓梯，但另一條樓梯啲雜物、垃圾多到，好似要穿過亞馬遜森林咁」，衛生惡劣。何批評當局至前日才強制要求，新填地街20至26號的住戶接受強制檢測，有同層確診的才要入住檢疫中心，做法太遲，「建議住戶喺屋企等結果，但其實佢哋仲可以出街」，擔心疫情會繼續擴散。

前日政府刊憲：逗留上址超過2小時需檢測

據政府新聞處資料，前日（12日）​政府就強制檢測公告刊憲，任何在去年12月30日至今年1月12日期間，曾身處佐敦新填地街20號、22、24及26號，超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員）。須於今年1月15日或之前接受檢測。受檢人士若在1月8日至1月12日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。