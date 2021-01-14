黃國桐等11人被捕名單曝光　涉助12港人潛逃扮演贊助、介紹人角色

九龍城區議員、律師黃國桐等11人，今（14日）清晨被警務處國安處人員拘捕，涉嫌「協助罪犯」。消息指，他們涉嫌協助12名港人潛逃，包括贊助潛逃、介紹中間人、接送及提供住處等，干犯「協助罪犯」，但並不涉及違反《港區國安法》。自去年10月至今，最少共20人涉及協助12港人潛逃被捕。 據了解，被捕名單除了早前於Facebook曝光的學聯前副秘書長何潔泓母親張靜恩、獨立音樂人霍朗齊，還有一名烏克蘭籍男子、兩名學生與黃國桐的鄰居等。所有被捕人士將被通宵扣留作進一步調查。

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11人被捕名單曝光

國安處人員今早於多區拘捕8男3女，年齡介乎18歲至72歲，涉嫌「協助罪犯」。被捕名單包括九龍城區議員、律師黃國桐及姓張鄰居、學聯前副秘書長何潔泓母親張靜恩、29歲獨立音樂人霍朗齊、29歲烏克蘭籍男子、年齡介乎18至19歲的姓伍及姓楊學生，以及分別姓周、姓曾、姓江及姓關人士。

據了解，被捕人士被指協助12港人潛逃，分別涉及以數千至數萬元的金錢贊助、介紹中間人、接送及提供住處，但今次被捕不涉及違反《港區國安法》。

黃國桐今（14日）清晨6時23分在Facebook發帖，稱被國安處人員上門帶走，上午10時許被警方押送至其九龍城福佬村道的議員辦事處調查，約個多小時後離開。他被警員押上車時疾呼：「民主法治人權！唔好放棄！唔好放棄！」其後被帶到沙田警署。

活躍於社運的何潔泓今亦發帖指，其母張女士今晨6時許被警察上門拘捕，現身處荃灣警署。另外霍朗齊亦表示於今早在家中被捕，已聯絡律師跟進。

12名港人去年8月底涉嫌潛逃離境時被廣東海警截獲，深圳鹽田人民法院上月30日就12港人案作出判決，涉組織他人偷越邊境罪的鄧棨然、喬映瑜，分別被判有期徒刑3年及2年；李宇軒等8人偷越邊境罪罪成，被判有期徒刑7個月。至於廖子文及黃臨福兩名未成年港人，因自願認罪而不獲起訴，兩人同日上午11時由深圳警方移交香港警方。

去年10月10日，警方有組織罪案及三合會調查科曾就12港人潛逃案拘捕4男5女，年齡介乎27歲至72歲，涉嫌協助他人潛逃，角色為船主及「金主」，涉嫌提供資金、偷渡前住宿、碼頭接送及安排抵台生活。被捕人士包括社民連梁國雄（長毛）的前議員助理唐婉清，以及本民前成員鍾雪瑩。

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