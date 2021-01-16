有片｜鴨寮街唐樓火釀9傷　居民爬渠抱B逃生　垂淚搶救昏迷愛貓

今日（16日）清晨約5時，深水埗鴨寮街35至37號近楓樹街一唐樓某低層單位突然起火，火勢十分猛烈，火舌噴出窗外，大量濃煙及傳出輕微爆炸聲，1部冷氣機更飛墮後巷。大批住客從睡夢中驚醒，數十人逃至地面暫避，當中包括孩童及手抱幼兒。

消防接報趕抵，動用2隊煙帽隊及1條喉灌救，並升起雲梯射水，約22分鐘後將火救熄。消息稱，火警中9人受傷，包括1男6女及2名女童，分送明愛醫院及廣華醫院治理，幸全部人均傷勢不重；此外，有貓隻疑吸入濃煙昏迷，主人不停為其急救。消防經初步調查後，不排除涉事單位因電線短路起火，確實起火原因仍有待調查。