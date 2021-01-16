有片｜鴨寮街唐樓火釀9傷　居民爬渠抱B逃生　垂淚搶救昏迷愛貓

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今日（16日）清晨約5時，深水埗鴨寮街35至37號近楓樹街一唐樓某低層單位突然起火，火勢十分猛烈，火舌噴出窗外，大量濃煙及傳出輕微爆炸聲，1部冷氣機更飛墮後巷。大批住客從睡夢中驚醒，數十人逃至地面暫避，當中包括孩童及手抱幼兒。
消防接報趕抵，動用2隊煙帽隊及1條喉灌救，並升起雲梯射水，約22分鐘後將火救熄。消息稱，火警中9人受傷，包括1男6女及2名女童，分送明愛醫院及廣華醫院治理，幸全部人均傷勢不重；此外，有貓隻疑吸入濃煙昏迷，主人不停為其急救。消防經初步調查後，不排除涉事單位因電線短路起火，確實起火原因仍有待調查。
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居於上址3樓的任先生憶述，事發時發現大廈濃煙密佈，並聽到有人大叫「火燭」，遂立即偕家人走火警；其30餘歲兒子，更冒險沿外牆水渠爬落後巷逃生，幸最終有驚無險，亦無受傷。
另外，有男住客帶同愛犬及愛貓逃生，但貓隻疑吸入過量濃煙，主人在場為其急救最少半小時，但該貓隻仍毫無反應，傷心抽泣，場面令人不忍。由於天氣寒冷，救援人員亦提供禦寒物料予居民保暖。
有男住客帶同愛犬及愛貓逃生，但貓隻疑吸入過量濃煙，主人在場為其急救最少半小時，但該貓隻仍毫無反應，傷心抽泣，場面令人不忍。（張家豪攝）
消防在場射水灌救。（張家豪攝）
1部冷氣機飛墮後巷。（張家豪攝）
火警中多人受輕傷，包括孩童及手抱幼兒。（張家豪攝）
火警中多人受輕傷，包括孩童及手抱幼兒。（張家豪攝）
多名居民在附近楓樹街球場休息。（張家豪攝）
救援人員提供禦寒物料予居民保暖。（黃偉民攝）