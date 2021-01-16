鴨寮街大火｜火場曝光　牆身熏黑窗框變形　街坊憶濃煙密佈阻逃生

今日（16日）清晨5時許，深水埗鴨寮街唐樓單位，疑因拖板電線短路起火，火舌噴出窗外，有9人吸入濃煙不適送院。至早上9時許，消防員重返起火單位調查，現場可見單位付之一炬，牆身及走廊熏黑，窗框燒至變形，單位內所有物品遭燒毀。至早上約10時，起火單位的業主親友到火場了解，他指上址單位租予數名年輕人，他們沒有受傷。 至於起火單位旁的旅館則無大礙，惟起火時濃煙攻上樓上單位，有住戶被困家中。住在起火單位上一層的鄧先生指，事發時他外出工作，其家人在寓所睡覺時，聽到有街坊大叫走火警，鄧家逃生時赫見走廊濃煙密佈，下層單位則火光熊熊，於是退回單位等待消防員救援。鄧先生在樓下等待家人消息時心急如焚，幸好家人安然無恙。

大廈住戶鄧先生指，起火時他不在家，家人指發生火警時冒出大量濃煙。他接獲消息後立即回家，當時樓下已有多輛消防車戒備及封路，「當時已經（火場）好高溫，我屋企人無事，不過當時佢哋走唔到。」他指，當時單位外有很多濃煙，其家人決定關上大門，留在單位待救援，幸好全家無礙。不過其單位水電出現問題，他會與母親同住一段時間。他稱樓下位置疑有人裝修，而起火單位旁是經營旅館。

事發在今日（16日）凌晨約5時，深水埗鴨寮街35至37號近楓樹街一唐樓某低層單位突然起火，火勢十分猛烈，火舌噴出窗外，大量濃煙及傳出輕微爆炸聲，1部冷氣機更飛墮後巷。大批住客從睡夢中驚醒，數十人逃至地面暫避，當中包括孩童及手抱幼兒。

警方指，今日（16日）清晨5時27分，警方接獲多人報案指，深水埗鴨寮街35號一單位發生火警。警員接報到場，消防其後將火救熄，初步調查相信上址因拖板電線短路引致火警。事件中，1男6女（介乎29歲至69歲）及兩名女童吸入濃煙不適，清醒分別被送往明愛醫院及廣華醫院治理。另有約有31人自行疏散到安全位置。