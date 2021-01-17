港鐵車廂內裸男性交自瀆　重案組查證2017至19年間拍攝

網上早前瘋傳兩段猥褻片段，一條涉及兩名裸男於港鐵車廂內進行性交行為，另一條則一名裸男於車廂內舉機自拍自瀆。警方表示，相關片段相信於2017年2019年間拍攝，近日被人發佈至網上，相關男子涉嫌干犯「破壞公眾體統」、「猥褻暴露身體」等罪名，發佈者亦涉嫌干犯「發布淫褻物品」罪，由葵青警區重案組第二隊人員接手調查。

警方表示本月15日接獲港鐵職員報案，指透過網上影片得知兩名男子於東涌綫車廂內進行猥褻行為；同時，警方亦於網上其他影像發現一名男子於南港島綫車廂及一名男子於筲箕灣港鐵站猥褻暴露身體。

相關男子涉嫌干犯「破壞公眾體統」、「猥褻暴露身體」等罪名，葵青警區重案組第二隊人員接手調查，初步調查顯示，相信有關片段於2017年至2019年間拍攝，並於本月12日被人上傳至社交平台上發佈，有關發佈者亦涉嫌干犯「發布淫褻物品」罪。警方續指，目前調查行動仍在進行中，不排除稍後會有人被捕。

裸男車廂內性交自瀆

網上流傳的片段其中一段長約40秒，兩名赤裸男子疑於東涌線的車廂內進行性行為及自瀆。另一段片段則顯示一名赤裸男子舉機自拍自瀆，遠處更可見有乘客仍坐於車內。據報，兩段南港島綫車廂及筲箕灣港鐵站猥褻暴露身體的影像，僅在車長群組內瘋傳，分別顯示一名男子疑在駕駛室內自瀆，以及一名男子於筲箕灣出口拍攝裸照。

警方強調，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻暴露其身體任何部分，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款$1,000及監禁6個月；而發布淫褻物品，一經定罪，最高可判罰款100萬元及監禁3年。