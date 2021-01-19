除罩鄉音大媽馬鞍山沙灘練高爾夫球　指罵執法人員　發難推記者

撰文： 黎靜珊 黃偉民 最後更新日期： 2021-01-19 15:26

馬鞍山烏溪沙自然保育區「沙灘高爾夫球手」終現真面目，今（19日）早上當區區議員李永成聯同食環署、民政署人員到海星灣一帶視察巡邏，並在毗連的白石沙灘發現兩名無戴口罩大媽打高爾夫球。《香港01》直擊高球兩人組有備而來，其中一名身穿紅白全套高爾夫球裝揮桿打波，另一人以長竹竿將打落海的高爾夫球撈上岸。 區議員與執法人員上前勸喻保護自然生態環境，大媽竟發脾氣指罵：「拉我啦！拉我啦仆街！檢控囉！檢控囉！睇下問題係乜嘢囉！」又發難推撞記者。

連日有人將馬鞍山海星灣自然保育區，當作私人高爾夫球場球1道，大量高爾夫球被打落海，潮退時高球沖上岸佈滿石灘，有熱心市民清理近兩打高球。《香港01》今日（19日）到海星灣一帶了解，終見到「沙灘高爾夫球手」真面目，兩名大媽上午近10時到毗鄰白石沙灘打高爾夫球，一人身穿紅白全套高爾夫球裝揮桿打波，另一人以長竹竿將打落海的高爾夫球撈上岸，其間二人均沒有戴口罩。

馬鞍山烏溪沙區議員李永成過去一星期接獲多個相關投訴，今日上午聯同食環署、民政署人員亦到海星灣一帶視察巡邏，見到大媽打波即上前勸喻二人保護自然生態環境，大媽竟發脾氣指罵：「拉我啦！拉我啦仆街！檢控囉！檢控囉！睇下問題係乜嘢囉！」當發現記者拍攝，又以粗言辱罵：「你再影我真係踢你嘅相機走！癡X線！」更出手推跌記者。兩大媽其後悻悻然離開，並沒有被檢控。

區議員食環署巡視 小艇打撈海上垃圾

食環署則派出小艇打撈海上垃圾，李永成表示食環署視打波落海等同亂拋垃圾，違例者會被票控和罰款，如果多於兩個人聚集而有共同目的，則有機會違反限聚令，無戴口罩亦都可能會被檢控，指食環署及警方會加強巡邏。

「沙灘海灘石灘本身就唔係高爾夫球場，就唔應該打高爾夫。海星灣本身是自然保育區，呢度有好多海星、海膽等等，所以我哋都好珍惜呢個地方，所以唔應該喺灘打高爾夫球，另外亦都唔應該將高爾夫球打落海，會污染海洋及破壞自然環境。」他呼籲市民要有公德心，為抗疫繼續忍耐。

↓↓高爾夫球佈滿海星灣情況↓↓