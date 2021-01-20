7名銀行職員收錢助跨國犯罪集團開設公司戶口　涉洗黑錢達63億元

撰文： 鄧栢良 黃偉民 最後更新日期： 2021-01-20 13:34

一個跨國犯罪集團安排16名傀儡來港，在本地主腦協助下，使用偽造的身份證明文件、虛假公司資料、營業額及銷售合同等文書，於香港銀行開設了14個公司銀行戶口，當中報稱是從事貿易業及製衣業。犯罪集團過去多年利用戶口洗錢達63億元。 警方商業罪案調查科更發現7名銀行職員涉案，他們涉嫌指導及修改犯罪團伙的開戶文件，協助開設公司戶口，並以每個戶口收取數千港元的酬勞。警方昨日（12日）終採取行動，以涉嫌「串謀洗黑錢」罪，拘捕５男２女。今次行動亦是警方首次拘捕有份參與洗錢的本地銀行從業員。

行動中，警方搜獲大量文件、銀行紀錄、電子器材及現金。（黃偉民攝）

商業罪案調查科警司葉永林交代案情指，商罪科根據分析及調查，昨日（19日）清晨採取「凌霄行動」，突擊全港搜查多個住宅、秘書公司及銀行辦公室，並以涉嫌「串謀洗黑錢」罪，拘捕5男2女，被捕人士年齡介乎30至37歲，均為現職或曾任職銀行職員，部份人任職銀行客戶經理，他們並沒有黑社會背景。

警方相信行動已經成功瓦解一個跨國經濟犯罪集團，而案中涉及洗錢的金額高達63億元。葉永林指，這是警方近年破獲最大宗的洗錢案，而警方亦是首次拘捕有份參與洗黑錢的本地銀行從業員。行動中，警方搜獲大量公司文件、銀行紀錄、電子器材，並在其中一個被捕人士的公屋單位內搜出780萬元現金。行動仍然繼續，警方不排除再有人被捕。

警方解釋整個犯罪手法。（黃偉民攝）

商業罪案調查科總督察陸振中解釋，案件源於2017年一宗發生在英國的電郵騙案。當時警方發現一間瑞士公司所損失的200萬元美元經英國銀行，存入香港多個公司戶口。警方其後拘捕其中一個銀行戶口持有人，該名人士亦於2018年在區域法院因串謀洗黑錢罪，被判監30個月。惟商罪科未有停止調查，反而繼續追查幕後黑手、犯罪得益的去向等，最終發現戶口持有人原來受僱於一個跨國經濟犯罪集團，並多次收取報酬在香港開設銀行戶口，以作不法用途。

高級督察朱堅華指，犯罪集團會有洗錢一條龍計劃，安排了16名來自比利時人及內地的傀儡來港。16名傀儡抵港後會先接洽本地主腦，再利用本地主腦偽造的身份證明文件、虛假的公司資料、營業額及銷售合同等文書，到香港銀行開設公司戶口。本地主腦亦串通7名銀行職員，而職員則利用自身對銀行內部認知，指導及修改開戶文件。16名傀儡在銀行職員協助下，於2017年至2018年期間在香港銀行開設14個公司戶口。而7名銀行職員則以每個銀行戶口，大約收取數千港元作報酬。

商業罪案調查科總督察陸振中（左）、警司葉永林（中）、高級督察朱堅華（右）（黃偉民攝）

警方調查發現，14間公司戶口於2017年至2020年期間共處理63億懷疑犯罪得益，當中其中一個戶口於2018年至2019期間處理約33億懷疑犯罪得益，有關款項來自意大利、越南、德國等地。警方相信該集團已運作約五年。

由於7名銀行從業員串謀本地主腦協肋團伙申請銀行戶口，有可能已經干犯洗黑錢罪。商罪科在調查成熟後，在住所或銀行拘捕7名銀行職員，他們多擔任銀行客戶經理等職位，平日主要幫助客人開設銀行戶口。而14個公司戶口的報稱地址中，有5間重覆的秘書公司，警方於是到秘書公司搜出大量文件等。

總督察陸振中指，警方會繼續循財富調查方向跟進，並與本地及海外執法機構保持情報交流。而警方已就此案通知金融管理局，葉永林警司則指，香港是高度外向的金融中心，難免會被不法分子利用洗錢，但警方將繼續與國際社會合作打擊洗錢罪行，而香港亦是「財務行動特別組織」的成員之一，警方會參照國際標準打擊洗黑錢罪行，並會與業界定期檢討制度，以維護香港國際金融中心地位。