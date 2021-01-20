城門河變奶綠色　排水口吐奶白污水　龍友憂污染致魚死

撰文： 朱雅霜 黃廸雯 最後更新日期： 2021-01-20 18:30

沙田城門河自上月發生逾百死魚事件，昨日（19日）起河水變色，《香港01》記者今前往觀察，發現大圍文禮閣至香港文化博物館對開河水呈奶綠至淺綠色，延綿約800米，有「打雀龍友」將矛頭指向一個不斷排出奶白色污水的排水口，直斥是污染，「啲魚都死晒，啲雀都無魚食！」當區區議員則指，過往發生多次河水變色事件，起因或是生物現象、地盤或樓宇進行水測試，由於目前城門河旁有地盤，今早渠務署及環保署到場檢測，但原因未有定論。

大圍文禮閣至香港文化博物館對開一段城門河，呈奶綠至淺綠色。（讀者提供）

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今午4時許，記者於城門河現場觀察，發現由大圍文禮閣至香港文化博物館對開一段河水，呈奶綠至淺綠色，長約800米。一名每天到上址拍攝雀鳥的龍友表示，河水近兩天才變色，更直指是污染造成，由一個排水口排出，「啲魚都死晒，啲雀都無魚食！」

龍友所指稱的排水口位於文禮閣對開，不斷排出奶白色的污水，令河水形成奶綠狀，並起泡，途經居民見狀說：「哇！邊到放岀嚟㗎，污染晒啦！」

文禮闖對開一個排水口不斷排出奶白色的污水。（黃廸雯攝）

沙田區議員吳定霖表示，城門河自昨日開始變色，至今朝情況更為嚴重，由大圍延伸至火炭，河邊有數條死魚，暫未知是吃了不乾淨食物或毒素造成。她指，今早渠務署及環保署及到場進行檢測，渠務署更以CCTV照渠，以尋找源頭；環保署則進行「試水」，已抽取河水樣本將進行化驗。

吳定霖轉述環保署人員指，城門河變色可能是生物現象，由於河底生物，例如藻大量繁殖，令河水呈現變色情況；亦可能是較遠處的地盤或樓宇進行水測試，排出城門河，造成短暫的變色，但物質會在水中分解。吳定霖指，過去城門河亦多次變色，亦與上述說法脗合，但目前有地盤鄰近城門河，所以不能確定今次變色原因。

翻查資料顯示，城門河過去曾發生多次污染及變色事件，上月11日，城門河河面出現懷疑油污及逾百死魚，環保署稱初步顯示河水酸鹼度正常，沿河一帶亦未發現非法排放或可疑污染源，已抽取河水樣本作詳細化驗。去年10月13日，近大圍文禮閣對開一段城門河變成藍綠色，長約1公里，無異味或死魚；2018月10月5日，港鐵火炭站至桂地街一段城門河呈現螢光綠色，環保署稱與一工業大廈使用營光色粉測試天台面防漏有關，不含有毒物質。

《香港01》正就事件向環保署及渠務署查詢。