3賊專爆運動場儲物櫃　破解密碼鎖盜信用卡　狂碌$50萬買名牌

撰文： 邵沛琳 陳蕾蕾 鄧詠中 最後更新日期： 2021-01-21 12:37

3男女賊專門到運動場搵食，窺準儲物櫃用較容易開啟的「轉輪式」密碼鎖，徒手破解密碼盜竊，半年間偷取至少11名事主財物，盜走信用卡後再往消費，購買名牌手袋及手提電話放售套現，涉款約港幣50萬元。警方經調查後，於周二（19日）拘捕2男1女，涉嫌「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」。

灣仔警區重案組第一隊高級督察洪諭因今日（21日）交代案情指，去年7月至今年1月，警方接獲共11宗發生於運動場內的盜竊案件。事主分別將他們的個人財物，存放於運動場更衣室的儲物櫃內，並以密碼鎖鎖上。其後事主開啟密碼鎖，發現櫃內貴重財物不翼而飛。據悉，賊人分別於香港仔、九龍灣及跑馬地的運動場作案。

遇竊事主同日亦接獲銀行及手機短訊通知，指他們的個人信用卡被盗用，分別在不同店鋪被人消費，11名事主總共損失約50萬元港幣。警方追查後，至周二（19日）拘捕2男1女，他們涉嫌盜用信用卡，購買名牌手袋及手提電話。案件涉及11名受害人，最大額損失約5至6萬元，而賊人偷取信用卡消費後，將立即將信用卡銷毀。

破解密碼鎖盜信用卡 3男女賊被捕

洪諭因指，經詳盡的閉路電視分析及深入調查後，灣仔警區重案組及特遣隊人員聯同港島總區情報組人員，於周二（19日）採取行動。探員分別於跑馬地運動場及尖沙咀區，拘捕3名本地人，包括一名48歲姓曾男子、一名49歲姓王女子及一名24歲姓王的男子，3人正被扣留調查。經調查得知，被捕人涉嫌盜取多張信用卡，購買名牌手袋及手提電話。行動中警方起回大量贓物，包括名牌衣物、現金及名店的消費單據。

警方指，3名被捕人均是認識關係，兩人分別從事工程及銀行業，另一人為無業人士。賊人針對比較容易開啟的「轉輪式」密碼鎖，並趁事主離開更衣室後作案，估計賊人徒手撞破密碼。警方相信3人作案前會到上址踩線，當中一人會「睇水」，另外2人則落手爆竊；警方建議市民選用安全性較高的鎖頭，並且避免放大量貴重財物、現金在儲物櫃內。

據資料顯示，網上有不少破解「轉輪式」密碼鎖的教學，讓忘記密碼的人徒手打開密碼鎖。方法包括仔細聽「輪盤」的轉動，找出「咔嗒」的凸輪聲，透過轉動找出正確數字，從而破解密碼鎖。