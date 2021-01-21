3賊破解儲物櫃「轉輪式」密碼鎖　運動場張貼通告　籲用鎖匙掛鎖

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-01-21 16:31

三雌雄賊破解運動場儲物櫃密碼鎖，盜取信用卡狂碌50萬元終落網！據悉賊人在賊人在香港仔、九龍灣及跑馬地的運動場作案。今午（21日）《香港01》記者到跑馬地運動場了解，由於儲物櫃無內置鎖，運動人士需自備掛鎖，儲物櫃使用率不足一成。更衣室內貼有通告，呼籲市民用使用相對高設防的「鎖匙式」開啟掛鎖，避免使用易被人破解的「轉輪式」密碼鎖。有跑步人士指更衣室近日增加防盗提示貼紙，聞訊後感到擔心，日後會加強防範，盡量不帶銀包跑步。

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今日（21日）中午，《香港01》記者到發生爆竊案的跑馬地運動場了解，現場可見場內的儲物櫃使用率不足一成。至於運動場儲物櫃並沒有內置鎖頭，使用者需要自備掛鎖，據觀察有人自備掛鎖，包括「轉輪式」密碼鎖及用鎖匙開啟的掛鎖。至於部分儲物櫃貼有「妥善管理財物」的標語，提醒使用者離開更衣室前要小心鎖好財物。

另外，更衣室牆身貼有保安建議通告，列明由於近日發生多宗儲物櫃失竊案，有使用者自行掛上密碼鎖，做完運動後發現個人物品被偷，建議使用者切勿使用簡單的密碼掛鎖，包括「轉輪式」密碼鎖，應該使用利用鎖匙開啟的掛鎖。另外不要存放貴重物件、過多現金或信用卡以減少損失，最後如果發現可疑人應該立即通知場地職員及報警。

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跑步人士：近日櫃上防盗提示貼紙大增

跑步人士陳女士表示，她於跑馬地運動場跑步近3個月，她認為上址地方寬敞及備有淋浴間等設施。陳指，她平時會將物品放於更衣室櫃內，「所有錢財銀包，衫褲鞋襪」，至於手機則會跟身。陳女士指她慣用「轉輪式」密碼鎖，得悉上址更衣室發生爆竊案感到驚訝，她坦言不打算換鎖，惟考慮日後跑步時不帶銀包及信用卡。陳女士續指，過去儲物櫃未見貼有提示字眼，但近日櫃上防盗提示貼紙大增。

另一跑步人士周女士指，她間中會到跑馬地運動場跑步，每次都會將隨身物品鎖在運動場儲物櫃，並且用鎖匙開啟的掛鎖，將她的銀包等財物鎖好。周續指，平日不多人使用儲物櫃，她稱日後會加強防範及提醒身邊友人留意情況。附近居民張先生指，平時他會在運動場跑步，但他從不帶貴重財物及不會使用儲物櫃。

3賊專爆運動場儲物櫃 破解密碼鎖盜信用卡狂碌$50

灣仔警區重案組第一隊高級督察洪諭因，今日（21日）交代案情指，去年7月至今年1月，警方接獲共11宗發生於運動場內的盜竊案件。事主分別將他們的個人財物，存放於運動場更衣室的儲物櫃內，並以密碼鎖鎖上。其後事主開啟密碼鎖，發現櫃內貴重財物不翼而飛事主總共損失約50萬元港幣。警方追查後，至周二（19日）拘捕2男1女，他們涉嫌盜用信用卡，購買名牌手袋及手提電話。案件涉及11名受害人，最大額損失約5至6萬元。

據資料顯示，網上有不少破解「轉輪式」密碼鎖的教學，讓忘記密碼的人徒手打開密碼鎖。方法包括仔細聽「輪盤」的轉動，找出「咔嗒」的凸輪聲，透過轉動找出正確數字，從而破解密碼鎖。