航拍直擊｜城門河變色　奶綠色河水延綿800米　恐影響候鳥棲息地

撰文： 郭倩雯 蔡正邦 最後更新日期： 2021-01-21 18:23

自本周二（19日）起，沙田城門河大圍段的河水突然變色，奶綠色河水延綿約800米，恐怕影響鷺鳥的棲息地。城門河近文禮閣的河水較淺，往年能吸引數百隻候鳥前來覓食，成為城市奇觀。《香港01》記者今日再到變色城門河視察，僅見數十隻鷺鳥棲息覓食，數目大不如前。 沙田區議會衞生及環境委員會副主席陳珮明稱，每逢冬季均有不少鷺鳥在城門河一帶棲息，惟今年數量大減，擔心受河水污染影響，候鳥失去棲息地。陳又指，環保署已抽取河水樣本化驗，暫時未知河水變色原因。

渠務署及環保署昨日回覆查詢時表示抽取樣本化驗。渠務署發言人指已派員到城門河視察，發現近大圍的一段河水顏色相對較為翠綠。署方亦檢查了城門河附近的公用渠務設施，全部運作正常，已將有關城門河懷疑受污染及水質問題轉介環境保護署調查及跟進，並會協助該署進行調查。 署方將繼續留意有關情況，適時與相關部門跟進。

環保署：接獲5宗投訴

環保署發言人表示，早前共接獲5宗有關投訴，並已派員到場以無人機配合調查，現場發現城門河近溱岸8號的大片河水顏色較為翠綠，河面飄浮着少數零星死魚，河水沒有刺鼻異味或惡臭。調查人員沿河一帶未有發現非法排放或可疑污染源頭，經初步測試河水溶解氧及溫度均屬正常，已抽取河水樣本作進一步詳細化驗，以確定河水變綠原因。署方會繼續聯同渠務署跟進調查相關集水區內的雨水渠，如查獲非法排放源頭，定必採取相應執法行動。