土瓜灣孕婦與警爭執送院　昨誕男嬰　早產兒情況嚴重留醫ICU

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-01-24 14:24

土瓜灣一名42歲劉姓孕婦上周三（20日）外出散步時，遇到多名警員進行截查，雙方事後一度發生爭執，孕婦一度遭人拉扯，後因頭暈坐在地上，並被警方鎖上手銬，及後該名孕婦需送院治理。 據悉，涉事孕婦原預產期為四月，昨日（23日）早產誕下男嬰。伊利沙伯醫院發言人回覆《香港01》時表示，該名產婦目前情況穩定，需留醫觀察，而早產的男嬰則留醫初生嬰兒深切治療部，目前情況嚴重。

事發於本周三下午2時許，一名居於土瓜灣永耀街的劉姓孕婦外出散步時，遇到多名警員截查，當時有警員要求孕婦出示身份證，並指示她站在其他被截查人士旁邊，惟孕婦向警員表示因疫情關係，不欲站在其他人身旁。孕婦事後被指阻差辦公之嫌，雙方一度發生爭執，孕婦疑遭人拉扯後因頭暈坐在地上，並被警方鎖上手銬。其家人及後趕至與警方爭論，孕婦始獲解手銬及送院檢查，並於昨日（23日）在伊利沙伯醫院誕下男嬰。

警方早前回覆《香港01》時稱發時該名女子情緒激動並拒絕聽從人員指示，警員勸喻後該名女子仍不合作，警員發出兩次口頭警告後，該名女子仍然不出示身份證明文件。涉事42歲姓劉女子涉嫌「阻礙警務人員執行職務」被捕，案件交由九龍城警區刑事調查隊第三隊跟進。被捕女子已獲准保釋候查，須於2月中旬向警方報到。