警破本地可卡因供應鏈　主腦得益$430萬揸波子買名錶　3男女被捕

撰文： 楊嘉朗 陳浠文 最後更新日期： 2021-01-24 17:25

警方毒品調查科人員根據線報及經深入調查後，前晚（22日）搗破本地一個毒品可卡因供應鏈，將販毒集團主腦及工場製毒師傅一網成擒，檢獲430萬元犯罪得益，包括200萬元現金、1部保時捷跑車和超過100萬港元的名貴手錶及手袋。另外檢取1.5公斤可卡因，市值約270萬港元。3名年齡介乎24至28歲的男女被捕，包括一對情侶。

警方毒品調查科行動組高級督察吳龍講述案情，指一個販毒集團利用工廈單位作為製毒工場，主腦利用多條運輸鏈安排交通，以及聘請想賺快錢的年輕人到工廈單位內製毒，再將製成品派發到本地買家，有系統地提供一條龍服務。人員鎖定目標人物及單位，前晚（22日至翌晨）突擊搜查3個單位，在主腦一對情侶居住超過年半的灣仔謝菲道單位內，檢獲超過200萬港元現金，超過100萬港元的名貴手錶及手袋。警方以串謀販毒及「洗黑錢」罪名，將2人拘捕。

警方晚上亦在元朗一車房內，將主腦名下空殼公司登記、市值約60萬港元的保時捷跑車拖走調查。而在拘捕主腦的同時，警員在九龍灣臨興街一個工廈單位外截獲另一名男子，在其身上檢獲350克霹靂可卡因。工廈單位由該男子租用，單位內有500克未加工可卡因、220克霹靂可卡因，以及一些製毒和包裝工具。警方相信有人為「賺快錢」，接受集團主腦指示，在工廈單位內包裝、製毒，並派發予本地市場。該名男子涉嫌販毒及製毒被捕。

警員又在第三個地方，相信同一集團操控、位於港島西區山道的迷你倉檢走500克可卡因。

吳龍表示，相信430萬元犯罪得益屬於主腦情侶。2人無正當收入，主腦名下公司亦無實質業務，相信2人一直以販毒得益為生。警方拘捕兩名分別姓梁及姓林的24歲男子，以及一名28歲姓連女子，3人報稱無業，現仍被拘留調查。警方會繼續調查，不排除更多人被捕。警方提醒市民販毒是嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元，更有可能終身監禁。