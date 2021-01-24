佐敦封區｜禁足半日終重獲自由　天下貓貓版主頻撲3小時餵30貓

撰文： 楊婉婷 最後更新日期： 2021-01-24 23:09

佐敦封區接近兩日，最令貓奴掛心的貓貓開飯了！身在封鎖區的「天下貓貓一樣貓」版主Kandi，昨日聽到一眾貓友求助聲音，義務替大家幫忙餵貓。昨晚她順利巡街餵貓，惟至今日她三度下樓，希望外出餵貓時，均被部門人員阻截及禁足。她曾向民政署及區議員求助無果，擔心了大半天，恐貓貓沒有足夠糧水，幸政府宣布晚上6時解禁，她即時帶備糧水，在街頭奔波整整3小時餵貓。Kandi見到至少30隻貓貓，部份貓甚為肚餓，衝前喵喵叫及翻找Kandi的袋。勞碌一夜，她回家後先為三隻愛貓準備糧食，之後才為自己煮食，但她謙稱只是小事一樁﹕「作為臨時餵貓員，我都好開心！」

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原定今午12時及晚上7時再餵貓的Kandi，今日三度下樓欲外出餵貓，卻被守在大廈門口、身穿保護衣的政府人員告知不准離開大廈，但未有解釋原因；她致電向民政署及區議員求助亦無果。被禁足在大廈內，Kandi心急如焚大半天，幸於傍晚時份傳來好消息，政府宣布由6時起准許受限區域內已配戴手環及取得陰性報告的人士，可在指定的地點進出受限範圍。

Kandi聞訊後，立即帶備貓糧、罐頭及食水下樓餵貓。她接受電話訪問時表示，昨今兩日共接獲20多人求助，故今晚要餵貓的地點急增，最終耗費3小時才結束，其間因準備的糧水不夠，更要在住所街頭兩邊走。有貓貓疑因一整天未進食，顯得甚為饑餓，甫見到Kandi便立即「喵喵叫」，更撲前翻摷其放了食物的袋。而Kandi晚上至少見到30多隻貓，其中10多隻可以較近距離觀察，數目較昨晚為多，估計不少貓隻因肚餓而出來覓食。

Kandi續指，原以為為家中三隻愛貓儲備的兩個月貓糧足夠餵其他貓，沒料到短短一日已幾近清空。有不少貓友知悉她義務餵貓，亦提出捐錢捐糧相助，惟Kandi表示﹕「唔使呢啲，大家去幫其他人啦，自己有足夠能力，做到就做，幫到就幫！」奔波3小時後，Kandi拖著疲憊的身體回家，但也優先為三隻愛貓張羅晚餐，晚上10時許她才為早已餓腸轆轆的自己準備食物，對此她亦謙稱﹕「小事啦，我都好開心。」