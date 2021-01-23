佐敦封區｜無人餵貓恐捱餓　天下貓貓版主巡街派糧﹕比佢哋有得食

撰文： 楊婉婷 最後更新日期： 2021-01-23 21:52

政府於佐敦一帶劃出「受限區域」，近萬居民被限制出入，並須接受強制檢測。「封區」消息雖然早已洩漏，惟凌晨正式封鎖仍令一些商戶措手不及，未及準備糧食予舖頭貓；亦有貓義工因未能進入區域或未能下樓，一眾流浪貓隻無人餵飼。Facebook群組「天下貓貓一樣貓」其中一名版主Kandi審批成員帖文時，發現不少佐敦區貓友求助，擔心貓隻會捱餓，剛巧自己身在封鎖區內，已接受檢測及獲派手帶，准於封鎖區範圍內行動，遂主動發文接受一眾貓友求助，親自遊走封鎖區的大街小巷，為流浪貓隻送上晚餐。

今凌晨4時，政府公布佐敦一帶包括吳松街、南京街、炮台街、甘肅街被劃為「受限區域」，居民須接受強制檢測，直至所有已識別的受檢人士的檢測結果大致確定，才可以離開，而政府目標是在約48小時內完成。

由於有不少貓隻生活在受限區域內，一眾貓友及貓主皆擔心牠們乏人照顧，紛紛上Facebook群組「天下貓貓一樣貓」尋求意見及援助，作為版主的Kandi審批成員帖文時，亦感受到眾人的憂慮徬徨，剛巧她自己是佐敦受檢人士之一，遂發文向貓友們伸出援手，歡迎有需要人士向她聯絡，並表示﹕「10分鐘後帶糧罐，行附近街一次，希望見到浪浪，比佢哋有得食。」

作為版主的Kandi審批成員帖文時，亦感受到眾人的憂慮徬徨，剛巧她自己是受檢人士之一，已接受檢測及獲派發手帶，遂發文向貓友們伸出援手，歡迎有需要人士向她聯絡。（網上截圖）

Kandi接受電話訪問時表示，她本身飼養了三隻貓，家中囤積兩個月份量的貓糧，即使用於餵飼其他貓隻仍綽綽有餘。她已接受檢測及獲派發手帶，可在禁區範圍內行動。雖然曾有警員勸喻她盡快回家，惟她解釋自己是為了餵貓隻後便獲放行。

她在「天下貓貓一樣貓」發文個多小時，已有5至6名貓友向她求助，希望她幫忙餵飼流浪貓。其中一名求助者是在受限區域內的少數族裔人士，由於言語上無法與警員溝通，無法解釋離開大廈的目的，結果被限制出入，未能前往餵貓，只能向Kandi求助，期間該名少數族裔人士亦顯得焦急及憂心。

流浪貓喵喵叫催開飯

晚上7時許，Kandi在受限區域內繞了一圈，並在有流浪貓出沒的地點擺放貓糧及食水。有貓隻看到Kandi時表現興奮，主動靠近喵喵叫，她笑言是「催我開飯」；亦有較為怕生的流浪貓遇到陌生人接近時急步離開。她所見到的5隻貓的健康情況皆良好，有進食及飲水。

Kandi願助商戶餵貓

另外，不少受限區域內商舖的商戶清晨知悉「封區」消息後，趕至封鎖線了解，他們顯得憂心忡忡，擔心店舖內的寵物貓狗會捱餓兩天，但政府人員向他們表明區域已圍封不能入內，若需要進入將「有入無出」。Kandi指有不少商戶也在「天下貓貓一樣貓」發文表達困憂，但她暫時未接獲其求助，她表示樂意提供支援，「如果信得過我，可以向封鎖線度畀鎖匙我，幫大家餵貓」。她於明天中午12時及晚上7時會繼續餵貓行動，並指區內有其他貓義工亦會協助餵貓。

▼▼受限區域下午情況▼▼

▼▼受限區域晚上情況▼▼

▼▼受限區域凌晨情況▼▼