強制檢測大廈｜油麻地展望大廈複雜有教會及中介公司　居民趕檢測

社會新聞
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本地新冠肺炎持續，政府今日（26日）在油麻地旺角劃設「指定區域」，在東至彌敦道、南至眾坊街、西至渡船街、北至登打士街大廈，如果發現1宗確診個案，或者污水樣本呈陽性，居民須強制檢測，其中展望大廈即被列入強制檢測名單。

油尖旺區議員朱子洛指出，展望大廈商廈混雜，有教會、中介公司，部份單位仍改建劏房，但由於屬私人樓宇，估計政府難以掌握名單，擔心影響強檢成效。

▼1.26　果欄一帶納入指定區域▼

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強制與否　居民心情陷兩難

區議員朱子洛傍晚到展望大廈派清潔包，他指上址屬商住大廈，有教會、中介公司等，不時有外人出入，未知會否是外來傳入；大廈亦有劏房戶，估計政府難以掌握住戶名單，無法規管所有人做檢測。朱指有居民反映擔心「突襲式」封區，但認為若事先張揚，或影響成效。

婆婆推住篋往檢測

傍晚陸續有居民外出，到附近梁顯利社區中心做檢測，有推着行李篋的婆婆表示，並非打算撤離，而是準備去做檢測，她贊成「封區」，「疫情快啲完啦！」

有傳果欄可能會被「封區」，有商販明言不擔心，「疫情無人想，當放下假囉，政府做乜我哋都支持」。

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▼1月28日起　延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼

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