天眼直擊｜蒙面狂徒闖屯門新村連環淋油　村長3間屋及私家車遭殃

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-01-27 14:28

數名狂徒凌晨闖藍地屯門新村，向報稱「陶淵明後人」的村長寓所淋油！據村民提供閉路電視片段可見，今日（27日）凌晨3時55分左右，數名蒙面狂徒手持油漆桶入村，其間他們兵分兩路、圍繞村屋大閘及圍牆淋油。狂徒於短短兩分鐘向3間村屋淋油，並向3輛私家車淋懷疑起漆水，眾人收拾起油漆桶後離去。 至今早7時許，村民揭發家園及私家車被人刑毀，立即翻查閉路電視並報警，警方正調查案件及追緝兇徒歸案。至中午，屯門新村村長陶兆林接受訪問指，事件中3間村屋遭人淋油，均是他及兩名兒子的寓所，陶稱不排除事件與他家族土地糾紛案有關。翻查資料，陶兆林報稱為陶淵明的後人，他過去多次捲入刑毀案及遇襲案件。

↓↓↓ 天眼直擊兇徒連環淋油↓↓↓

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據村民提供的閉路電視可見，事發在今日凌晨3時55分左右，數名身穿連帽外套及鴨舌帽的狂徒手持油桶游走村內，他們兵分兩路於兩分鐘內，圍繞目標村屋的大閘及圍牆，邊行邊淋油﹐其間兩名狂徒於村屋外，一言不發向大閘淋油，之後便往停車場方向離去。



至早上，有村民發現3間村屋分別被淋紅油、橙油及黃油，附近3輛私家車懷疑被淋起漆水的腐蝕性液體，立即報警。警方到場經初步調查，案件列刑事毀壞，交由屯門警區刑事調查隊第4隊跟進，暫未有人被捕。警方正追緝2名涉案男子，他們年約20歲至30歲，案發時身穿深色外套、戴口罩和帽。

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三間村屋遭人淋油 屬村長陶兆林及其子住所

至中午，屯門新村村長陶兆林在場接受記者訪問指，今日凌晨有3間村屋遭人淋油，其中一間屬於他本人，至於另外兩間屬於他兩名兒子。「啲動作係畀個訊號其他族人，唔敢行出嚟處理正義嘅事。」對於今次事件，陶兆林認涉及家族糾紛，他認為事件與他與家族土地用途糾紛案件有關。

陶兆林續指，今次事件影響到近10伙住戶，「緊係驚恐！擔心人身安全。」陶兆林又對事件大嘆無奈，希望警方可以盡快破案，將兇徒繩之以法。「我係一個普通市民，無辦法逼警方處理，我希望今次警方可以注重啲，唔係真係惡化到無法無天！」

翻查資料，陶兆林多次被捲入刑事毀壞案，其寓所分別在2014年、2015年及2020年3月都曾被淋油。於2015年4月15日，陶兆林更曾在村內被兩持刀兇徒襲擊，警方追查後，當晚在屯子圍拘捕78歲姓陶老翁，其後再拘2名涉案男子，惟警方指未有足夠證據起訴任何人。