繪畫導師藏武器片及女童不雅照　警高戒備荷槍搜屋　檢氣槍及武器

撰文： 陳康智 林振華 最後更新日期： 2021-01-28 22:08

昨（27日）晚上天水圍天瑞邨發生警員持長槍押解疑犯搜屋事件，驚動邨內居民，更有區議員到場了解，曾被警員籲保私隠勿拍攝，引起各界關注。 警方今日召開記者會解釋行動，事緣於昨日下午2時，警方於天水圍天澤邨巡邏期間，懷疑一名男子藏有仿製槍械，經調查後發現他的手提電話內藏有懷疑兒童色情及懷疑攻擊性武器的照片，遂將他拘捕並部署行動，於晚上出動荷槍實彈及身穿避彈衣的衝鋒隊警員上門搜查。

行動中，警方共檢獲2支.疑似仿製槍械、大批自製的弓、弩、刀、斧頭一系列武器。（林振華攝）

根據軍火專家所述，2支仿製槍械為空槍，發射功率則有待進一步檢驗。（林振華攝）

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昨（27日）下午2時，警方新界北機動部隊人員於天水圍天澤邨進行反罪惡巡邏期間，發現一名男子形跡可疑及未有妥善佩戴口罩，懷疑違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），於是上前截查，在該男子揹的背包發現側袋露出半節彈弓，懷疑他藏有攻擊性武器，遂上前截查。人員在他身上搜出一把彈弓，並在他的同意下解鎖手提電話，發現一系列女童大腿及小腿的照片，以及一張拍到女童內褲的照片。經初步調查，男子33歲姓黃，報稱繪畫導師，相中女童年約7至10歲，相信女童均為被捕男子的學生。

元朗警區刑事調查隊第13隊接手調查案件，經深入調查，人員發現被捕男子的手提電話內同時藏有武器包括疑似手槍的影片及相片。警方高度重視案件，遂於晚上向法庭申請緊急搜查令，並派出荷槍實彈的衝鋒隊警員到被捕人位於元朗、天水圍的3處住所及工作場所作出搜查，共檢獲2支疑似仿製槍械、大批自製的弓、弩、刀、斧頭第一系列武器。根據軍火專家所述，該批仿製槍械為空槍，至於發射功率則有待進一步檢驗。被捕人士涉嫌藏有攻擊性武器、藏有仿製槍械及作出有違公德行為，正被通宵扣查，警方稍後會提控疑犯，並會向法庭申請還柙男子。

元朗警區（刑事）總督察歐陽德（左）交待案情。（林振華攝）

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被問到出動荷槍實彈的衝鋒隊上門搜查是否適當，元朗警區（刑事）總督察歐陽德表示，由於相片內的仿製槍械仿真度極高，警方為保障人員及被捕人安危，警方使用高一級的保安程序，「當真咁做」，故人員均荷槍實彈，穿著防彈衣及頭盔等作出搜查。

警方呼籲，如有市民的子女涉及案件或有資料提供，請致電3661 4763聯絡元朗警區刑事調查隊第13隊。另外，藏有攻擊性武器、藏有仿制槍械及作出有違公德行為均為嚴重罪行，一經定罪，最高可判監禁7年。