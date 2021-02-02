網傳易服男港鐵車廂內露械拍片自瀆　港鐵：已報警處理

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-02-02 19:32

網傳一段在港鐵車廂內的拍攝不雅片段，一名身穿短裙的男子在港鐵東鐵線一列行駛中的車廂內，自拍撫摸下體及胸部，其間更露出下體自瀆，行為令人咋舌。港鐵發言人表示，不清楚有關片段的來源及拍攝時間，車站亦沒有相關事件的記錄，已就事件報警。

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網傳片段長約2分鐘，片中一名身穿短裙、眼鏡、戴上鴨嘴帽的男子，在港鐵東鐵線一列行駛中的列車內進行不雅行為。片中所見該車廂未有其他乘客，他將電話放在對面的座位上自拍，其間不斷撫摸自己下體及胸部。他曾觀察附近是否有人，之後索性露出下體自瀆。

港鐵：不清楚片段來源及拍攝時間

港鐵發言人表示，並不清楚有關片段的來源及拍攝時間，車站並沒有相關事件的記錄，亦沒有收到乘客的求助。港鐵留意到有關影片後已報警，並會在有需要時配合警方的調查。

港鐵發言人強調，非常重視事件，藉此呼籲乘客，不應在鐵路處所内作出不雅、使人反感或造成騷擾的行為。若乘客遇到類似的情況，可聯絡港鐵職員或報警處理，以便提供即時的協助。根據《港鐵附例》28H條，任何人不得使用任何威脅性、粗穢、淫褻或使人反感的言語，或鬧事、行為不檢、行為不雅或作出使人反感的行為。如違反一經檢控最高可被罰款5000元。

早前網上亦流傳兩段疑似拍攝於港鐵車廂內的猥褻片段，兩名赤裸男子於車廂內進行性行為及自瀆等不雅舉止。港鐵報警處理，案件由葵青警區重案組第二隊跟進，暫未有人被捕。