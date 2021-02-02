深水埗突封區　「北河同行」剛結束派飯　義工走得切明哥被困

撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-02-02 20:33

政府今日（2日）再突襲封區，當中深水埗大南街256-280號舊樓晚上7時被警方圍封，北河同行飯店處於受影響範圍內，有義工透露派飯完畢離開之際，見到警員急步拉起膠帶封區，但陳灼明（明哥）剛巧身處店內受困，料他稍後被安排進行強制檢測，由於全幢大廈須接受水電例行檢查，須關店一天。

「北河同行」義工哈佬表示，今日按原定時間下午2至7時派飯，正當晚上7時派飯完畢與其他義工離開之際，突然見到警員進行百米式衝刺，由南昌街起急跑至北河街拉起膠帶圍封附近舊樓，剛好他與其他義工身處受影響範圍外，未有被波及，而飯店已關門，但明哥剛好在店內正準備收拾物品，結果成為甕中之鱉，料被政府部門人員安排進行強制檢測。

明哥處店內執拾遇上被封

北角日前有大廈被圍封，有地舖店員被指整晚沒有主動走出店外，結果被指違反《預防及控制疾病條例》（第599章），每人罰款5,000元，他稍後會主動提醒明哥在店內關半閘，並不時要走出店外留意防疫人員措舉，以免受罰。

他又稱，根據過往突襲封樓經驗，預料強制檢疫明早完成，「飯店內有嘢食，唔驚明哥會餓親。」而全幢大廈因要接受中華電力及水務署人員進行水電例行檢查，全店休息一天，派飯工作亦告暫停，故相信今次檢測對店務運作沒有太大影響。