專訪｜明哥未有退休打算　「反對」去旅行　閒時愛看武俠小說

深水埗明哥（陳灼明）因派飯響出名堂，有人或會因成名而變質，但他指自己生活一如既往般簡單，平常用的仍是數百元一部的舊手機。人人愛去旅行，他卻不甚欣賞，「浪費時間、浪費銀紙，旅遊節目已呈現了最好的角度，唔靚嗰度都唔影，咁仲使乜去？」今年已是68歲，但他仍未有退休計劃，雖已物色接班人，「慢慢一路跟住做，一路睇住，做到做唔到為止」。

明哥分享，有空閒時間便會竄到閣樓看書，尤其愛看武俠小說。（鄭子峰攝）

透過看武俠小說「重拾書本」

一日到晚工作，到底有沒有私人生活、閒時的興趣？明哥自言，在內地沒讀過太多書，早早便「出身」工作，如今反而喜歡重拾書本，有空閒時間便會竄到閣樓看書，尤其愛看武俠小說，經年輕義工教導下，學看電子書．



但他透露，近兩年才添置了智能電話，平日「怕麻煩」，照舊用傳統手提電話，「智能嗰部放喺屋企，都係間唔中用嚟睇下群組訊息」。他又笑指，生活上亦有戒不掉的壞習慣，如食煙、間中賭馬仔，「咁多年，好難戒。」

平日「怕麻煩」，照舊用傳統手提電話，「幾百元一部，壞了便去鴨寮街買一部」。（鄭子峰攝）

已物色接班人 惟未言退休

明哥又指，基本上全年無休，最多新年休息幾天，便繼續投入工作，即使八號風球也好，亦是繼續派飯。以往有太太一齊開工，但近年太太因身體問題，「血壓高、糖尿病及白內障，差不多每月都要覆診」，索性辭職弄孫為樂，而他卻未有退休打算。不過，自知年紀不輕，已在義工團隊中物色了接班人，「慢慢一路跟住做，一路睇住，做到做唔到為止」。