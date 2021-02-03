大埔私家車遇查圖衝向警察　遭開槍制止　私家車反轉3人被捕

撰文： 劉定安 陳永武 最後更新日期： 2021-02-03 14:36

大埔發生警員開槍案。接近今日（2月3日）凌晨零時，據報有警員在大埔富亨邨亨泰樓對開邨路，截查一輛可疑私家車時，該私家車疑企圖衝向警員。一名警員隨即拔出佩槍，並開槍射向私家車成功制止其衝前。私家車疑閃避時失控，撞向路中石壆及路牌後全車翻覆，四輪朝天，據悉，一名男子試圖逃走，但未幾已被追上，當場被捕，而車上1男1女被困，獲救後被捕。案件交由重案組接手跟進。

現場消息稱，有街坊稱當時聽到有警員大叫「咪郁!」，警員先後制服3人。據悉，子彈並無擊中任何人。事發前一輛私家車停在亨泰樓對開，車上有1男1女，車外則有1名男子靠近乘客位。當警員上前截查時，車外的男子試圖逃走，被警員追前制服。

據悉，私家車則隨即開車逃走，並意圖衝開警員。惟警員開槍射向私家車，該車在進入一個彎位時失控，撞向路中石壆及路牌後翻覆，四輛朝天，1男1女則被困車內。由消防救出後，被警方拘捕，當中涉案女子在車禍時受傷，須由救護車送往大埔那打素醫院治理。

警員於私家車車尾尋獲彈頭

據了解，案件懷疑涉及毒品交易。大批警察機動部隊人員，事後接報趕到現場進行搜索，尋找彈頭下落。及至凌晨2時許，警員在涉事私家車車尾後方約3米，尋獲彈頭，立即將位置標注，並進行調查。凌晨約3時，警方召來拖車公司，協助將涉案私家車翻正，其中一名被捕男子，則被黑布蒙頭押到車旁。警員及警犬在車內蒐證，初步起獲一些毒品等違禁品。

警員在涉案私家車車尾對開約3米尋獲彈頭。(陳永武攝)

私家車企圖撞向一男警 3男女被捕包括男司機

警方表示，昨日（2日）晚上約11時55分，警方於大埔富亨邨亨泰樓外發現一輛可疑私家車，警員欲上前截查該輛私家車時，私家車突然衝前，並企圖撞向一名男警務人員。該警員向私家車上男司機（陳X軒）發出口頭警告不果後，向該私家車開了一槍，其後私家車失控撞向路邊欄杆後翻轉，一名20歲女乘客（鄧X荏）被困車內，由人員救出。

警方於私家車內檢獲約7克懷疑可卡因。警員經調查後，拘捕私家車上一名23歲男司機及一名20歲女乘客以及現場一名31歲男子（吳X致），涉嫌販運危險藥物。該名23歲男司機亦同時涉嫌危險駕駛被捕。所有被捕人現正被扣留調查。

在交通意外中，女乘客肩膀受輕傷，清醒被送往雅麗氏何妙齡那打素醫院治理。案件由新界北總區重案組跟進調查。警方呼籲，任何人如目睹案件發生或有資料提供，請致電3661-3356與調查人員聯絡。

大批機動部隊人員到場搜索彈頭。(陳永武攝)

大批機動部隊人員到場搜索彈頭。(陳永武攝)