警員開槍｜警方：警員生命受威脅　開一槍擊中擋風玻璃

撰文： 劉定安 陳永武 最後更新日期： 2021-02-03 08:22

大埔發生警員開槍案，事件中沒有人被擊中。一輛私家車疑逃避被警方截查，企圖衝向警員。「在電光火石間，同事生命受到威脅」警方指，當時警員遂向私家車開了一槍，該槍擊中私家車的擋風玻璃，並制止其衝前。而私家車疑閃避時失控，撞向石壆及鐵欄全車翻覆。警方當場拘捕2男1女，並於車內檢獲約7克可卡因。

新界北總區重案組1隊總督察關駿軒表示，警方新界北機動部隊人員，在區內進行反罪惡巡邏時，巡至富亨邨亨泰樓對開，發現一輛停在避車處的私家車，車上有1男1女，車外則有1名男子靠近司機位，形跡可疑，於是上前截查時。

期間，車外的男子試圖逃走，被警員追前制服，於其被制服位置附近檢獲一包約重0.5克的懷疑可卡因毒品。私家車亦隨即開車逃走，駛往一條掘頭路。當私家車調頭折返時，私家車突然高速行駛，意圖衝向警員。

警：同事生命受到威脅

關稱，當時一名警員高聲喝令私家車停車，並發出警告，惟未有停下。「在電光火石間，同事生命受到威脅」，遂向私家車開了一槍。該槍擊中私家車的擋風玻璃，私家車在駛入一個彎位時失控，撞向鐵欄後翻側。他指，車上男司機一度企圖逃走，但被警員截獲；而女乘客則被困車內，膊頭受傷，隨後獲救被拘捕。警方在司機位附近檢獲12小包懷疑可卡因，共約重7克。

關表示，3名被捕男女由23歲至31歲，報稱從事運輸及裝修工作。他們涉嫌「販運危險藥物」，而司機則另涉「危險駕駛」。案件現交由新界北總區重案組1隊跟進，3名被捕人將被通宵扣查。關透露，3人均非涉案私家車的登記車主，正調查該車來歷。至於毒品來源、是否背後有集團式經營等，則仍在調查。

警員在涉案私家車車尾對開約3米尋獲彈頭。(陳永武攝)

警方表示，昨日（2日）晚上約11時55分，警方於大埔富亨邨亨泰樓外發現一輛可疑私家車，警員欲上前截查該輛私家車時，私家車突然衝前，並企圖撞向一名男警務人員。該警員向私家車上男司機（陳X軒）發出口頭警告不果後，向該私家車開了一槍，其後私家車失控撞向路邊欄杆後翻轉，一名20歲女乘客（鄧X荏）被困車內，由人員救出。

警方於私家車內檢獲約7克懷疑可卡因。警員經調查後，拘捕私家車上一名23歲男司機及一名20歲女乘客以及現場一名31歲男子（吳X致），涉嫌販運危險藥物。該名23歲男司機亦同時涉嫌危險駕駛被捕。所有被捕人現正被扣留調查。

在交通意外中，女乘客肩膀受輕傷，清醒被送往雅麗氏何妙齡那打素醫院治理。案件由新界北總區重案組跟進調查。警方呼籲，任何人如目睹案件發生或有資料提供，請致電3661-3356與調查人員聯絡。