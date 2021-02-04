網絡美女布「殺豬盤」騙局　56人中招失2000萬　商罪科拘17男女

撰文： 鄧栢良 馮國良 最後更新日期： 2021-02-04 17:32

本港一個活躍近半年的詐騙集團，利用年青貌美的女子在社交平台或交友程式結識異性。女子與對方建立曖昧關係後，便誘騙受害人參與投資計劃，騙取大筆金錢，即俗語所謂的「殺豬盤」。警方商業罪案調查科經調查後採取「達標者行動」，一連兩日搜查30個地點，拘捕了17名男女，涉嫌「串謀詐騙」及「串謀洗黑錢」。警方指，案件中有56名受害人，共損失2000萬元，單一最大損失達1200萬元，受害人為61歲澳洲籍港人，是一間食品公司的東主。

商業罪案調查科情報組警司陳偉基交代案情指，商罪科較早前發現一個本地詐騙集團利用年青貌美的女士，在社交平台或者交友程式上結識異性，然後每日向對方噓寒問暖，建立曖昧關係。當騙徒與受害人稔熟之後，便會推介投資計劃，說服對方在香港一間投資公司開設戶口，用作投資倫敦金、銀或者虛擬貨幣等。騙徒聲稱投資計劃是「高回報，低風險」，部份更有10至20%回報率，而受害人亦可透過公司的應用程式隨時隨地監察戶口帳目情況，令受害人減低戒備。

受害人將金錢轉至投資戶口後，如要求提取賬戶結餘，騙徒便會以不同藉口，如賬戶結餘過低、公司處理提款需時, 或投資失利等理由拖延或拒絕，受害人最終蒙受損失，亦即俗語所謂的「殺豬盤」。

詐騙集團另一行騙手法是假扮銀行職員，騙徒會隨機Cold Call市民推銷低息貸款，如年息低至1至2厘。騙徒為博取受害人信任，會透過社交媒體軟件向受害人發放虛假銀行卡片。當受害人表示有興趣借錢時，騙徒會要求受害人在這一間投資公司開設一個投資戶口，並存入大約10%的借貸金額作為保證金，作為貸款擔保。騙徒聲稱存入保證金是為了提高受害人的信貸評級。當受害人將金錢轉至投資戶口後，騙徒便會消失，受害人無法取回資金。

商罪科經調查後，鎖定一個活躍半年的本地詐騙集團，昨日（3日）及今日突擊搜查超過30個地址，包括詐騙集團位於新蒲崗的辦事處，以及被捕人的住所。行動中，探員一共拘捕12男5女，年齡介乎23至66歲，當中包括1名集團主腦，2名骨幹成員、4個負責尋找獵物的女子，以及10個處理贓款的帳戶持有人。警方總共凍結騙徒的犯罪得益331萬元。行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

警方相信新蒲崗的辦事處是詐騙集團的窩點，探員在詐騙集團的公司搜出大量犯案工具，包括電腦、手提電話、銀行紀錄、公司文件，同時亦發現一份網上交友的心理攻略。警方相信心理攻略是用來協助女士在交友網站上尋找獵物。探員在被捕女子的住所中，發現大批名貴手袋、手錶，相信可能是犯罪得益，亦可能是讓女子放到網上炫富之用。

詐騙集團總共涉及10宗投資騙案及45宗低息貸款騙案，一共牽涉56名受害人，總損失金額接近2000萬港幣。最大單一損失金額高達1200萬，受害人包括一位澳洲籍香港人、一個南韓男子，以及一個新加坡男子。警方相信詐騙集團有一定英語水平。警方相信是次行動已經成功瓦解一個活躍於本地的詐騙集團

警方呼籲，市民在網上交友要留意「講心變講金，額外要小心」；另外市民切勿輕易相信電話推廣的低息貸款，如有疑問，可直接向銀行查詢，又或者致電警方的防騙熱線18222查詢。