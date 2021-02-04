何謂「殺豬盤」騙局？詐騙集團心理攻略　12招教「踢料」、博好感

撰文： 鄧栢良 最後更新日期： 2021-02-04 17:35

「殺豬盤」是內地網絡流行用語，主要指透過社交平台或交友程式誘騙受害人投資股票、賭博的詐騙手法。騙徒一般利用交友程式尋找獵物，並將受害人稱之為「豬」。與受害人建立關係期間，稱為「養豬」；騙取金錢則稱為「殺豬」。近日香港亦發現有同類騙案。 商業罪案調查科昨日及今日展開名為「達標者行動」，搗破一個本地詐騙集團，以「串謀詐騙」或「洗黑錢」罪名拘捕17人。該集團疑設「殺豬盤」及低息貸款騙局，誘騙56人，騙取2000萬元款項。行動中，警方檢獲一份網上交友心理攻略，相信是用來協助女士在交友網站上尋找獵物，當中詳細列明12個步驟，教授如何「踢料」、製 造希望及博取好感。

警方指，該個詐騙集團的成員平均利用一至兩個月時間，即可令受害人中招並付出金錢。而單一最大損失達1200萬元，受害人為61歲澳洲籍港人，他是一間食品公司東主，由於騙取的金額較多，騙徒花費的時間亦較長，其間更曾約受害人見面。

而警員亦檢獲一份網上交友心理攻略，相信是用來協助女士在交友網站上尋找獵物。該份心理攻略詳細列明12個步驟，教授如何「踢料」、設定角色定位、如何取得受害人的信任、製造假希望等「傾計技巧」。另外，亦有文件分析客戶心態，