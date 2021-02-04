何謂「殺豬盤」騙局？詐騙集團心理攻略　12招教「踢料」、博好感

「殺豬盤」是內地網絡流行用語，主要指透過社交平台或交友程式誘騙受害人投資股票、賭博的詐騙手法。騙徒一般利用交友程式尋找獵物，並將受害人稱之為「豬」。與受害人建立關係期間，稱為「養豬」；騙取金錢則稱為「殺豬」。近日香港亦發現有同類騙案。
商業罪案調查科昨日及今日展開名為「達標者行動」，搗破一個本地詐騙集團，以「串謀詐騙」或「洗黑錢」罪名拘捕17人。該集團疑設「殺豬盤」及低息貸款騙局，誘騙56人，騙取2000萬元款項。行動中，警方檢獲一份網上交友心理攻略，相信是用來協助女士在交友網站上尋找獵物，當中詳細列明12個步驟，教授如何「踢料」、製 造希望及博取好感。
警方指，該個詐騙集團的成員平均利用一至兩個月時間，即可令受害人中招並付出金錢。而單一最大損失達1200萬元，受害人為61歲澳洲籍港人，他是一間食品公司東主，由於騙取的金額較多，騙徒花費的時間亦較長，其間更曾約受害人見面。
而警員亦檢獲一份網上交友心理攻略，相信是用來協助女士在交友網站上尋找獵物。該份心理攻略詳細列明12個步驟，教授如何「踢料」、設定角色定位、如何取得受害人的信任、製造假希望等「傾計技巧」。另外，亦有文件分析客戶心態，
交友心理攻略：傾計技巧
1. 踢料 ：詳細了解受害人的背景，確認對方是否有購買力
2. 開始投其所好，搵話題傾 ：了解受害人的喜好
3. 定位角色，如哥哥、同學、寶貝
4. 女仔可以任性，可發脾氣
5. 製造假希望，如說「放假嚟搵你玩」：令受害人以為建立到親密關係
6. 傾夢想、目標 ，建立良好印象：要讓受害人以為騙徒是一個有目標、夢想的人，亦可了解受害人的目標，分析是否有投資需求
7. 傾心事：人人有壓力，嘗試安慰受害人、幫助他，以獲取好感
8. 多發購物相、禮物相 ：建立有錢的形象
9. 分析受害人屬哪類型人，如白手起家 / 富二代 / 上班族：從中分析性格
10. 多讚美：男人一定鍾意被人讚
11. 秒回為主：有熱誠與受害人傾計，對方一定感受到
12. 多分享自己生活細節：讓受害人知你做緊咩 ，容易引導投資話題