元朗瘋駕｜涉案女司機下落不明　警方稱高度關注案件

撰文： 劉定安 鄧海興 最後更新日期： 2021-02-05 03:04

元朗發生罕見交通事故。昨日（4日）晚上8時許，一輛私家車與一輛客貨車，在教育路疑發生軾微碰撞，雙方司機一度口角，期間私家車突然開車，客貨車司機阻止一度趴在私家車車頭蓋上，私家車竟繼續行駛，將客貨車司機推行近百米，其後客貨車司機墮地，私家車絕塵而去。 約10分鐘後，涉事私家車被發現在元朗公路撞向一輛巴士後翻側，私家車女司機不知所終。《香港01》就事件向警方查詢，警方回覆指此案暫未有人被捕，正高度關注案件。

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警方表示，據報昨晚8時37分，一輛輕型貨車停泊於元朗教育路及大棠路交界，一輛私家車懷疑從後撞向輕型貨車。私家車企圖逃去時，23歲姓張男貨車司機，趴在私家車車頭嘗試阻止，惟私家車繼續行駛約50米，張男放棄阻止。私家車向元朗體育路方向逃去。其後該私家車沿元朗公路向上水方向行駛，當駛至元朗公路近博愛醫院迴旋處，懷疑從後撞向一輛巴士並翻側。

涉事私家車據悉後來在元朗公路反車。（網上圖片）

救援人員接報到場，發現私家車內沒有司機。經初步調查，案件列「交通意外有人受傷–肇事後不顧而去」，暫未有人被捕。輕型貨車司機肚及手受傷，清醒送往博愛醫院治理；被撞的巴士，44歲女車長則無恙。

警方表示高度關注案件，已即時交由新界北總區交通部特別調查隊積極跟進。