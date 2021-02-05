油麻地水果店賣冒牌澳洲車厘子　女售貨員被捕　海關教3招分真假

撰文： 郭倩雯 陳諾希 最後更新日期： 2021-02-05 13:51

將平價車厘子冒充「塔斯曼尼亞南」車厘子，油麻地水果店一女子被捕！海關早前發現，油麻地有水果店懷疑將平價車厘子，包裝成「43°澳洲塔斯曼尼亞南部車厘子」出售，企圖魚目混珠，賺取差價圖利。行動中，海關檢獲196盒、共重約400公斤的懷疑冒牌車厘子，估計市值約8萬元，一名售貨員被捕。 冒牌車厘子的包裝盒幾乎與正貨無異，海關指市民仍可從產品編號、車厘子圖案及包裝袋上辨出端倪，並呼籲市民如懷疑購入冒牌貨，可向有關商標持有人或代理商查詢。

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近日有市民在油麻地一水果店買入一盒澳洲塔斯曼尼亞車厘子，惟與商標持有人聯絡後發現，該盒車厘子為冒牌貨，遂通知香港海關處理。海關接獲舉報後展開行動，昨日（4日）巡查油麻地一帶的水果店，發現一店舖售賣懷疑冒牌車厘子，並在店內檢獲檢獲196盒、共重約400公斤的懷疑冒牌車厘子及一批包裝物料，一名41歲女售貨員被捕。案件仍在調查中，海關正追查涉案車厘子的來源，並將樣本送往政府化驗所檢驗，以確定其安全性。

海關版權及商標一般調查組第二隊高級調查主任朱寶鼎指，檢獲的證物包括包裝物料，不排除有人在店內將平價車厘子包裝成冒牌貨出售，以獲取差價。現時，澳洲塔斯曼尼亞車厘子市價400至600元不等、價錢按車厘子大小而定，而冒牌車厘子的價格為正貨的75%，每盒約300至450元。

是次檢獲的「冒牌」車厘子的包裝，幾乎完全與正貨無異，不過市民仍可從以下細節辨出端倪：

第一，正貨的產品編號為獨立編號，不會重複。冒牌車厘子則全部包裝盒都印上相同編號。

第二，正貨的包裝盒上印有3顆車厘子，車厘子的頂部有金色光澤、較有立體感；冒牌貨的包裝盒上的車厘子圖案較為平實，整顆車厘子呈棗紅色。

第三，打開包裝盒後，正貨車厘子的包裝袋印有出產農莊標誌；冒牌貨沒有提供農莊標誌。

海關表示，農曆新年將至，海關於假期前及期間會繼續加強巡查和執法，打擊售賣侵權物品的活動。海關提醒消費者應光顧信譽良好的店舖，如有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。此外，商戶於採購物品時亦應小心謹慎，售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬港元及監禁5年。