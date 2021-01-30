內地傳進口車厘子驗出新冠病毒　市民照到果欄掃貨︰會返去抹乾淨

撰文： 曾凱欣 最後更新日期： 2021-01-30 13:59

近期有指內地進口車厘子表面驗出新冠病毒，令民眾購買意欲大減出現滯銷情況，連帶本港車厘子價格急降。昨日更有超市出售每磅20元車厘子，引來市民排隊購買。 有到果欄買水果的市民亦表示不擔心，認為沖洗乾淨即可，但就指售價與平時差不多，未見有特別降價。亦都有檔主透露，車厘子降價是由於內地進口商品要經過檢測程序，令運送流程減慢，同時貨源供應多，令車厘子滯銷本港。

▼1月30日，果欄的車厘子銷情未見受影響▼

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雖然近期傳出內地從進口車厘子表面驗出新冠病毒，昨日更一度傳出車厘子售價急降，一度出現市民排隊搶購潮。不過今日記者到果欄及鵝頸橋街市，發現車厘子價格已迅速回復正常水平，每磅約售30元至40元不等，部分一盒售130元，未有寫上來源地，但仍然有不少市民繼續到果欄，大手購入車厘子。

一口氣買五盒車厘子 鄭女士：不擔心

市民鄭女士在果欄一口氣購入了五大盒車厘子，她指，因為家中成員多，相信一星期就會吃光。被問到會否擔心車厘子會帶新冠病毒，她稱，「可能係個盒污糟，會返去抹乾淨」，加上她經常到果欄買車厘子，不太擔心相關情況。她又認為，即使傳出車厘子有病毒的傳聞，但今日所見，售價並無大減，與平時「差唔多」，每盒約400元至500元。

同樣到果欄購買車厘子的孫先生指，有留意到新聞報道，指車厘子表面驗出新冠病毒，「都有啲擔心，都有啲諗緊（買唔買好）」。不過他始終認為不需太過憂慮，覺得「咁你都要食㗎啦」，加上見到「（車厘子）好靚」，會沖洗乾淨後，再放雪櫃存放。

另外，市民黃先生都指，不太相信車厘子帶新冠病毒的傳聞，直言「洗乾淨咪得囉」。被問到認為車厘子有否降價，他就指不多留意價錢，不過因為果欄水果價格一般比街外低，因此不時前來購買。

有檔主指消息屬謠言 車厘子降價因貨源多

在果欄開檔的店主阿濤認為，雖有傳言指內地從進口的車厘子表面，驗出新冠病毒，但近期車厘子降價，主要由於內地進口商品要經過檢測程序，令運送流程減慢，同時貨源供應多，令車厘子滯留本港，致價格大降。

被問到會否擔心消息影響銷情，他就直指，「有時真係冇辦法，佢要唔買，比錢送都唔要」。不過他觀察到，仍然有不少市民排隊購入平價車厘子，相信最重要的是「佢（客人）了解有幾多、知幾多」，自己亦會盡量解釋。